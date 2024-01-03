滙豐瞄準台中打造全台第三座頂級財管中心 祭美金優利定存6.6%

瞄準台灣財富管理市場的成長潛力，滙豐 (台灣) 商業銀行今 (3) 日於台中分行為全台第三座頂級財富管理中心舉行盛大開幕儀式，展現滙豐集團深耕台灣的決心。為歡慶嶄新里程碑，滙豐 (台灣) 為高資產新客戶推出市場最高的美金優利定存年息 6.6% 活動，同時看好台中是許多中小企業「隱形冠軍」的發展基地，財管需求可望持續攀升。

滙豐 (台灣) 商業銀行財富管理暨個人金融事業處負責人游天立表示，今年是滙豐在台耕耘滿 40 週年，台灣是滙豐集團在亞洲的重點發展市場之一，持續投注資源為客戶提供更精緻卓越的專業服務。台中向來是財富管理的一級戰區，高資產客戶數不僅成長快速，更需要優質全面的財富管理諮詢與服務，因此在台中旗艦分行全新打造財富管理中心，以完整豐富的產品線，與專業的理財團隊來滿足客戶多元的財富與金融服務需求。

近幾年，滙豐 (台灣) 觀察到中台灣的客戶在投資、理財與保險方面的需求大幅躍升，財富管理的滲透度高於全台平均。2023 年 11 月底，滙豐 (台灣) 在台中的高資產客戶數較一年前增加近 50%，總資產管理規模成長超過 60%，新加入的高資產客戶數更跳增近三倍，充分展現滙豐銀行的跨國金融網絡及環球優勢更能切合高資產客戶的需求。

滙豐 (台灣) 表示，作為台灣唯一的全方位大型國際性銀行，從私人銀行、財富與資產管理，到個人金融都能提供多元化服務，協助客戶達成財富保障、資產增值、子女教育、退休規劃與資產傳承等財富目標。

滙豐 (台灣) 引進集團頂級規格的軟硬體設備，將台中分行二樓建造為滙豐全台第三座財富管理中心，同時推出重磅優惠活動，自 2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止，新開立的卓越理財｜尊尚（Premier Elite）與私人銀行客戶，可享有美金定存最高年息 6.6% 的尊榮禮遇，幫助客戶靈活運用資金，掌握市場先機。

而於同樣的活動期間內，卓越理財客戶凡新申購各類投資或保險商品，即有機會抽獎獲得挪威峽灣郵輪旅遊、長榮航空倫敦來回機票，或 iPhone 15 等尊貴好禮。