〈日月光法說〉庫存調整Q2結束 全年營運重返成長
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-01 17:31
全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (1) 日召開法說會，營運長吳田玉表示，今年是復甦的一年，預期上半年營收呈現逐季成長，下半年隨著客戶庫存去化完畢，將進入傳統旺季，全年營運會優於去年。
吳田玉指出，全年封測營收年增幅會與邏輯市場相當、約 7-10%，依據全年營運走勢來看，第一季大致與去年同期相當、第二季會進入成長軌道，第三季開始強勁成長。
細分各應用，吳田玉補充，現階段包括物聯網、類比與混和訊號等，部分仍有庫存問題，相關領域上半年需求較弱，不過，隨著庫存去化，加上終端需求回溫，今年車用業績將持續成長，成長率也將超越其他業務。
針對急單，吳田玉認為，產業在疫情後馬上進入庫存調整，也衍生晶圓庫存 (Wafer bank) 問題，依據每個產業與客戶的性質進行調整，儘管調整速度有快有慢，但預期今年第三季幾乎就會調整完畢，再度回到成長循環中，公司也看到庫存調整即將結束，有助訂單變得更持久。
財務長董宏思也看好，下半年採用先進封裝客戶的產品就會開始放量，且因其獲利表現優於平均值，有助優化整體獲利表現，預期下半年毛利率會回到長期目標區間 (25-30%)。
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