〈日月光法說〉庫存調整Q2結束 全年營運重返成長

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-01 17:31

吳田玉指出，全年封測營收年增幅會與邏輯市場相當、約 7-10%，依據全年營運走勢來看，第一季大致與去年同期相當、第二季會進入成長軌道，第三季開始強勁成長。

細分各應用，吳田玉補充，現階段包括物聯網、類比與混和訊號等，部分仍有庫存問題，相關領域上半年需求較弱，不過，隨著庫存去化，加上終端需求回溫，今年車用業績將持續成長，成長率也將超越其他業務。

針對急單，吳田玉認為，產業在疫情後馬上進入庫存調整，也衍生晶圓庫存 (Wafer bank) 問題，依據每個產業與客戶的性質進行調整，儘管調整速度有快有慢，但預期今年第三季幾乎就會調整完畢，再度回到成長循環中，公司也看到庫存調整即將結束，有助訂單變得更持久。