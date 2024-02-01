〈財報〉調高售價以因應捲菸需求衰退 奧馳亞上季獲利勉強達標

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-01 21:58

萬寶路製造商奧馳亞 (Altria)(mo-us) 周四 (1 日) 公布的第 4 季財報調整後獲利超出預期，因為價格上漲和轉向替代尼古丁產品，有助於緩解傳統菸草產品需求疲軟的打擊。

全球菸草公司都在努力應對更嚴格的監管、來自電子菸等替代品的競爭，以及對其核心產品健康風險的更高認識。

奧馳亞股價在周四盤前交易上漲約 1%。該公司還預測 2024 年調整後獲利符合預期，並宣布最新的 10 億美元股票回購計畫。

由於美國對傳統捲菸的需求在電子菸的激烈競爭下下降，這家菸草巨頭連續多季提高售價。

隨著消費者轉向更新的尼古丁消費方式，該公司也投資 NJOY 電子菸等菸草替代品。

NJOY 耗材的出貨量約為 1110 萬個，而上季為 750 萬個。

根據 LSEG 數據，該公司第 4 季調整後獲利為每股 1.18 美元，高於預期的 1.17 美元。

奧馳亞預計 2024 年調整後每股獲利將成長 1% 至 4%，達到 5 至 5.15 美元。分析師預計全年每股利潤為 5.08 美元。

嚴峻的經濟情勢導致該公司一些客戶轉向更便宜的品牌。

由於促銷力度加大，其吸菸產品部門當季淨收入下降 3.3%。美國本土捲菸出貨量下降 7.6%。

與同行菲利普莫里斯 (PM-US) 一樣，奧馳亞也投資無菸草尼古丁袋，這些袋相對於其傳統的口腔菸草產品如 Copenhagen 和 Skoal 更受歡迎。

奧馳亞的尼古丁袋裝出貨量 本季成長 32.8%，低於上季 36.7% 的增幅。