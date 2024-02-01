search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
Empty
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電(2303-TW)EPS預估下修至4.25元，預估目標價為56元

鉅亨網新聞中心 2024-02-01 17:11

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對聯電(2303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.78元下修至4.25元，其中最高估值5.68元，最低估值3.23元，預估目標價為56元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 5.68(5.51) 7.03 7.85
最低值 3.23(3.43) 3.72 7.85
平均值 4.23(4.34) 4.96 7.85
中位數 4.25(4.25) 4.96 7.85

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 278,035,090 335,591,760 365,942,080
最低值 228,123,000 254,048,410 365,942,080
平均值 242,221,680 279,555,480 365,942,080
中位數 241,224,200 280,085,430 365,942,080

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 7.09 4.57 2.42 0.82
營業收入
(單位：新台幣千元)		 278,705,264 213,011,018 176,820,914 148,201,641

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2303/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty
Empty