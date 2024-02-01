鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電(2303-TW)EPS預估下修至4.25元，預估目標價為56元
鉅亨網新聞中心 2024-02-01 17:11
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對聯電(2303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.78元下修至4.25元，其中最高估值5.68元，最低估值3.23元，預估目標價為56元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|5.68(5.51)
|7.03
|7.85
|最低值
|3.23(3.43)
|3.72
|7.85
|平均值
|4.23(4.34)
|4.96
|7.85
|中位數
|4.25(4.25)
|4.96
|7.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|278,035,090
|335,591,760
|365,942,080
|最低值
|228,123,000
|254,048,410
|365,942,080
|平均值
|242,221,680
|279,555,480
|365,942,080
|中位數
|241,224,200
|280,085,430
|365,942,080
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|7.09
|4.57
|2.42
|0.82
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|278,705,264
|213,011,018
|176,820,914
|148,201,641
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2303/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇