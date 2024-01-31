〈聯電法說〉去年Q4獲利探10季低點 全年EPS 4.93元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-31 19:55
晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (31) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，受客戶持續調整庫存影響，稅後純益降至 132 億元，季減 17.4%，年減 31%，每股稅後純益 1.06 元，下探 10 季低點，累計全年每股稅後純益 4.93 元。
聯電去年第四季營收 549.6 億元，季減 3.7%，年減 19%，毛利率 32.4%，季減 3.5 個百分點，年減 10.5 個百分點，營益率 22.6%，季減 4.2 個百分點，年減 12.2 個百分點，稅後純益 132 億元，季減 17.4%，年減 31%，每股稅後純益 1.06 元。
聯電去年營收 2225.33 億元，年減 20.2%，毛利率 34.9%，年減 10.2 個百分點，營益率 26%，年減 11.4 個百分點，稅後純益 614.4 億元，年減 29.55%，每股稅後純益 4.93 元。
聯電共同總經理王石表示，去年第四季在充滿挑戰的全球經濟環境拉長半導體產業庫存調整的時程，聯電晶圓出貨量較前一季減少 2.5%，整體產能利用率微降至 66%。隨著台南 12A P6 廠擴建的產能開出，22/28 奈米產品營收佔第四季晶圓收入達 36%，達到歷史新高。
王石指出，去年全年來說，聯電在面對充滿挑戰的大環境中展現了韌性，產品組合的優化持續提升去年的平均售價，較前一年有中個位數成長，儘管去年產能利用率較前一年明顯衰退，仍成功以 34.9% 的毛利率維持穩健的結構性獲利能力，強韌的財務績效表現歸功於我們多元且緊密的客戶基礎，以及來自特殊製程的營收貢獻。
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