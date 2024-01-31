〈聯電法說〉去年Q4獲利探10季低點 全年EPS 4.93元

聯電共同總經理王石表示，去年第四季在充滿挑戰的全球經濟環境拉長半導體產業庫存調整的時程，聯電晶圓出貨量較前一季減少 2.5%，整體產能利用率微降至 66%。隨著台南 12A P6 廠擴建的產能開出，22/28 奈米產品營收佔第四季晶圓收入達 36%，達到歷史新高。

王石指出，去年全年來說，聯電在面對充滿挑戰的大環境中展現了韌性，產品組合的優化持續提升去年的平均售價，較前一年有中個位數成長，儘管去年產能利用率較前一年明顯衰退，仍成功以 34.9% 的毛利率維持穩健的結構性獲利能力，強韌的財務績效表現歸功於我們多元且緊密的客戶基礎，以及來自特殊製程的營收貢獻。