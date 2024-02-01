〈房產〉房市買氣旺 全台六都1月交易量罕見超越上月且年增98.2%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-01 16:24

全台房價不僅價格走揚且交易量也在攀升之中，全台六都 1 日公布 2024 年 1 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 2 萬 4,999 棟，創 22 個月來單月新高，月增 5.3%，年增高達 98.2%，主要在加上新青安優惠貸款政策市場買氣加溫且工作天數的增加，而 1 月新北的移轉棟樓 5780 棟居六都之冠，且年增 1.22 倍也爲年成長率之首。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年 1 月工作天數正常，加上去年 11、12 月市場交易穩定，幾乎沒受到選舉影響，另外，去年新成屋的完工數量也相當大，會明顯拉抬建物買賣移轉棟數，今年 1 月則出現罕見移轉棟數超越 12 月的現象。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，1 月六都建物買賣移轉棟數月增 5.3%，其中僅新北市微減 0.8%、台中市月減 5.7% 外，其餘四都會區均量增，台北市月增 21.5%，桃園市月增 11.8%，台南市微增 2.0%，高雄市月增 17.0%。

陳金萍指出，由於房市交易與登記約有 1 個月左右的時間差，1 月的建物買賣移轉棟數反映的是去年 12 月至今年 1 月初的市況，近期台股走揚、景氣燈號連亮 2 顆黃藍燈，經濟逐步復甦，而消費者信心指數也創下 22 個月新高，消費、購屋信心回溫，加上新青安優惠貸款政策發酵，自住、置產需求不減，讓交易量穩定成長。

在六都之中，除了台中市因去年 12 月大量新屋交屋推升交易量，讓 1 月交易量月減 5.7% 外、新北市微減 0.8%，台南市個位數成長外，其餘三都會區均有 1 成以上的增長，顯示房市氣氛熱絡，交易量穩中有升。進一步觀察六都會區表現，台北市受惠於北投區新屋交屋，月增 177 棟，萬華區也有近百棟的成長，讓台北市月增 21.5%，同時也是近 20 個月新高紀錄。而桃園市與高雄市 1 月交易量均超過 4,000 棟，均創下 25 個月來單月新高，房市熱度增溫。整體而言，1 月六都建物買賣移轉棟數量增 5.3%。

另與 2023 年 1 月相比，2024 年 1 月六都建物買賣移轉棟數暴增 98.2%，其中，新北市年增 1.22 倍最多，高雄市大增 1.1 倍，台中市也有 1.01 倍的增幅，其次則是台南市成長 91.3%，台北市年增 85.7%，桃園市年增 71.3%。

陳金萍指出，2023 年 1 月在全球經濟復甦力道趨緩以及去年連續升息的狀況下，民眾翻轉對房市後市的預期，購屋態度轉趨保守，加上史上最長的農曆春節 10 天連假均落在 1 月，年前採買年貨、大掃除等活動均讓購屋行程暫緩，待年後再進行購屋計畫，而交易天數減少也的確影響到房市交易表現，反觀今年 1 月是完整的月份，即使農曆新年即將到來，也沒有放緩民眾購屋腳步，延續去年 12 月的買氣，讓 2024 年 1 月六都交易量較 2023 年同期幾乎翻倍成長，也顯示今年的房市熱絡程度的確明顯優於去年。

曾敬德表示，由於 1 月份的工作天數完整，加上交屋狀況持續，移轉棟數維持較高水準，但相對的等到 2 月過後公布的移轉棟數，就可能受到農曆年節影響，出現明顯量縮，不過 2024 年前兩月的移轉仍有機會繳出年增的成績單。