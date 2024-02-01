〈房產〉推案減 北台灣2023年前十大代銷接案量年減近14%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-01 11:08

市調機構住展統計排行，北台灣 2023 年十大代銷在住宅產品接案狀況依接案量統計依序為海悅 (2348-TW)、新聯陽、甲山林、信義、甲桂林、新高創、新理想、慕樺、漢華、圓石灘。前十大代銷接案量介於 189.3 億元至 1092.5 億元，總接案量來到 5126.6 億元，相比 2022 年的 5951.1 億元下修 13.9%。

住展發言人陳炳辰表示，2023 年房市利空冷氣團過境，代銷業者接案量同步修正，雖還是有些躍進的表現，不過進少退多，像第六名以後都落在 300 億元以下，而 2022 年則在第七名前還維持 300 多億元，窘況不言可喻。榜單上大致是老面孔，去年量價脫鉤，建商堅持價格又期望顧及買氣，更慎選合作對象，代銷業者得在銷售經驗上有一定資歷與對策始受青睞，演為強者恆強並不意外。另見代銷業者自建自售的一條龍趨勢，有實力者再強化自身量能，成就未來拉抬聲量力道。

2024 年房市回溫，代銷業者戰況白熱化，除了操盤上得出奇制勝吸引建商外，近期碳費、永續發展等議題，後續連動價格的訂定與市場認知，或將是建商對於代銷的新訴求，激烈競爭下，值得觀察排名是否出現名次替換或新面孔上榜。

2023 年十大代銷龍頭的海悅，總接案量 1092.5 億元，較 2022 年下滑 16.2%，但仍連續 15 年奪冠，接下台北市大安區豪宅案「DIAMOND TOWERS 台北之星」為最大助攻力道，還有桃園市中壢區明日之星地段、捷運 A20 興南站生活圈的 120 億元大案「宏普序時代」，與新竹市東區高價案「利晉曙光」等指標案，成功守住冠軍寶座。



接案量也達 1000 億元的亞軍新聯陽，量能來到 1030 億元，指標預售案包括台北市豪宅「勤美璞真 - 城仰」、新北市三重區「晴空大地」，與土城區「馥華之丘 - 四季」，均為顯眼一、兩百億元大案，推升績效毫不意外。至於季軍的甲山林，住宅案總接案量 993 億元，一步之遙就達千億元，手握台北市中山區「中山麗池」、新北市三重區「都廳大院 2」、土城區「金城帝寶 2 號」等大量體建案，之中不乏自建自售案，彰顯實力。

第四與第五名落 300-400 億元，第四名為信義代銷，量能 461 億元，第五名是接案量 379 億元的甲桂林，兩業者成績都比前年成長，接下不少指標案，信義旗下指標案有新北市板橋區「新濠一滙」，和台北市信義區「華誼信義」；甲桂林則為台北市信義區「大隱青后」和大安區忠孝東區「富邦藝庭」。

第六到第九名均為兩百多億元接案量，第六名新高創接案量 273.5 億元，指標案為桃園市八德區的「織未來」；第七名新理想則是 258.3 億元，指標案為桃園市中路重劃區「益騏新画峰」，兩業者的指標案都由寶佳推出。第八與第九名則是慕樺與漢華，前者為 243 億元，後者是 207 億元，慕樺的指標案是台北市北投區北士科重劃區「士科大院」，漢華則為桃園市中壢區「和發水慕白」。