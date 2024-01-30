〈房產〉中捷藍線審查過關這七區受惠 複製台北路網經驗可期

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-30 12:11

台中捷運藍線綜合規劃，昨 (29) 日獲行政院核定，建設正式步入實質階段。房仲業者根據實價登錄資料，統計中捷藍線沿線七個行政區的新成屋及預售屋房價，新成屋方面，以梧棲的 21.4 萬元最親民，西區 46.1 萬元最高。預售屋部分，同樣是梧棲最平價，2023 年均價 26.1 萬元，為藍線唯一能以 2 字頭買新案的地區，西屯區則以 67.9 萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台中捷運藍線全長約 24.8 公里，共設 20 站，可一路將台中港、大肚山科技走廊、七期市政中心、台中火車站等發展核心串聯起來，並與既有的台鐵山線、台鐵海線、中捷綠線共築便捷路網，使台中的軌道佈局由「線」升級為「面」，因而被視為台中的「軌道心幹線」。

張旭嵐進一步指出，根據台北捷運的過往經驗，當捷運系統從單一路線晉升為多線路網，運量可望大幅躍進，沿線的房市含金量，也將隨利用人數提高而走揚；不過捷運建設的時序較為漫長，以台中藍線來說，工程預計在核定後 10 年完工，建設期間景氣難免有所起伏，因此消費者若想在建設初期就進軍置產，應以長抱佈局為宜。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中表示，中捷藍線不論是新成屋還是預售屋，均以梧棲房價最親民，因該地距離台中市中心較遠，且早年建設話題較淡，使房價基期偏低；但近年台中港區發展逐漸強勢，綠能風電、倉儲物流、精密機械等大廠接連進駐，日商三井也進軍設立 Outlet 購物中心。加上台中港特定區是台中少數擁有高容積率土地的新興重劃區，吸引建商前往推案，千萬預算的購屋選擇多元，使梧棲成為小資族成家的熱門選擇。