〈房產〉雙北千萬元內買房難 新北淡水最受小資歡迎且成交量大

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-30 12:26

2023 年新青安貸款上路後，帶動起首購及小資買房風潮，不過在雙北千萬以內買房不容易，依據實價資料，2023 年雙北千萬元以內成交件數破千者只有新北市淡水區，其它交易筆數較多的行政區不僅成交量少，平均購買面積小、屋齡高，台北市都不到 20 坪，平均屋齡在 34 年以上。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，雙北中古屋市場的價格漲幅雖不似中、南部猛烈，但原本就偏高的價格小幅上漲也相當有感，總價很容易超過千萬元，因此在雙北要買到千萬以內的房子越來越難。

雙北千萬以內成交筆數多的區域，台北市有中山區、萬華區、北投區，平均購屋總價在 700 萬元上下，平均單價最低是北投區，每坪 44.6 萬元，但這三區的平均購屋面積都不到 20 坪，中山區甚至只有 11 坪，且三區的平均屋齡在 34 年以上。

而新北市千萬元以內交易最多的區域在淡水區、新莊區及三重區，新北市的平均房價較台北市低，平均購屋面積比台北市大許多，其中，淡水區不但是千萬以內交易量最多的區域，也是平均屋齡最年輕、平均面積最大的行政區，平均屋齡僅 22 年，平均面積可到 28 坪。

住商不動產淡水新市加盟店店長盧進和指出，以淡海新市鎮來說，新成屋還在每坪 30 萬元上下，一千萬以內買 2 房帶車位沒有問題，如果買中古屋可有充裕的資金空間買到 3 房，淡水能有這麼多的低總價交易，是因為房價親民，這幾年當其它區域房價快速成長時，淡水還能有這樣的價位，關鍵在於交通，現階段淡水的行車交通問題還未解決，限制住價格成長，不過淡江大橋工程進度已超過 5 成，待通車後可促進沙崙重劃區及淡海新市鎮的交通機能，行車至新北市板橋及永和約 20 分鐘，到桃園國際機場約 30 分鐘，未來機能值得期待。