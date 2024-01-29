鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-29 16:27

台灣便利商店密度世界第二，僅次於南韓，便利商店已成為台灣民眾不可或缺的生活節點。房仲業者統計雙北市便利商店營業家數前 10 名路段，並觀察其房市表現。其中，便利商店數量最多的是台北市中山區的林森北路，共有 23 家，同時，台北市東區商圈的忠孝東路 4、5 段也入列，並爲其中平均房價最高的路段。

觀察上榜路段，便利商店家數最多的是台北市中山區的林森北路，總路長約 2 公里左右，就有 23 家超商，等於不到 100 公尺就有一家超商，超商密集度高，也反映出該區域的生活便利程度。因此，林森北路也是台北市熱門的住宅交易路段，過去一年內就有 152 件住宅交易，平均單價為每坪 66 萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，林森北路一帶不僅有眾多連鎖超商，還有各式餐飲、服飾、藥妝店林立，商業氣息濃厚，生活機能完備，加上地理位置優越，交通機能便利，吸引不少人口居住。不過，住商混合略顯複雜，以市中心房價而言，是相對便宜的路段房價，加上建商在當地推出許多低總價的小坪數住宅產品，購屋壓力相對較小，吸引不少首購族、小資族卡位。

新店區、新莊區的兩條中正路分別以 20 家便利商店並列第三。在新店區中正路上，近一年住宅交易有 76 件，住宅平均單價為 48.8 萬元。陳金萍說，新店區中正路自中興路路口起，穿過新店市中心至大鵬華城，沿路經過七張生活圈、舊市區生活圈及遠東工業區等區域，同時也是連接中和秀朗橋的要道之一，是新店的交通主幹道，因此即使中正路上沒有捷運站點，但沿路生活設施仍相當完備，匯集眾多人流及車流。

而新莊區中正路則是從思源路口一路延伸至新莊與龜山的交界處為止，與捷運新蘆線重疊，坐擁頭前庄站、新莊站、輔大站、丹鳳站與迴龍站，交通便捷，吸引人口居住，帶動當地商業機能發展，促使該路段買氣熱絡，近一年住宅交易有 158 件。

中和區景平路以 16 家便利商店排名第 10，近一年住宅交易量高達 237 件，交易最熱。由於中和景平路由於捷運系統發達，是促使住宅交易熱絡的關鍵。景平路上共有捷運中和站、景安站、景平站及秀朗橋站等站點，捷運路線分別連結新店區、永和區、板橋區、新莊區以及台北中正區等地，可謂四通八達。也正是景平路的交通優勢明顯，吸引許多上班族在該路段置產，成為通勤族心中的宜居生活圈。