中國一線大城開始出大招 房市能解凍嗎？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-01 14:00

中國房市冰封之下，作為住宅限購重災區的一線和新一線城市，口子正在逐漸被撕開。

廣州打響了一線大城第一槍。1 月 27 日，廣州市人民政府辦公廳印發了《關於進一步優化我市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知》，表示在限購區域範圍內，購買建築面積 120 平方公尺以上（不含 120 平方公尺）的住宅，不納入限購範圍，並支持「租一買一」、「賣一買一」。

1 月 30 日上午，新一線城市翹楚蘇州全面取消限購。蘇州市住房和城鄉建設局工作人員表示，不再審核新屋、二手屋購屋資格，但新房限售政策仍為兩年。

如果說廣州是限購「放鬆」，那麼蘇州則更有「全面放開」的意味。

上海也緊接著行動了。當日下午，上海市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局聯合印發《關於優化本市住房限購政策的通知》，規定自 1 月 31 日起，在本市連續繳納社會保險或個人所得稅已滿五年及以上的非本市戶籍居民，可在外環以外區域（崇明區除外）限購一套住宅。

此前非滬籍單身人士買房需滿足「五年社保 + 已婚」條件。

目前開始「出王炸」的幾個核心城市，無疑都是在響應 1 月 26 日住建部的表態。當日住建部召開城市房地產融資協調機制部署會，明確表示要堅持因城施策、精準施策、一城一策，用好政策工具箱，充分賦予城市房地產調控自主權，各城市可以因地制宜，調整房地產政策。

以下是《財富中文網》「財富 Plus」用戶針對房地產的討論。

古德曼 soul

限購是一個特殊階段的政策產物，目前大概率已經到了壽終正寢的時候。未來全國市場估計除了北京、上海這樣的一線城市，還要猶抱琵琶半遮面地「限購」一下，以確保地產的價格沒有大幅度的波動外，其他 99% 的城市都不會再有限購這樣的政策，這也有利於全國的房地產市場價格的形成，只有不干預，才能夠真正反映市場的供給和需求。

理想

之前上海的限購政策中非常讓人匪夷所思的一點，就是非滬籍的單身沒法買房，雖然有部分人群會為了及時買房而去假結婚，但是更多的高學歷單身人士因為這一實質性歧視政策而離開了上海。這兩年來房地產市場衰退，上海也未能例外，而就現在市場對上海房市的預期如此悲觀的情況下，為非滬籍單身人士買房鬆綁鬆得依然是猶猶豫豫，估計也起不到多大的作用。

獨步風雲

單身非上海戶籍限購令已經執行了 11 年，此次放開外地單身人員的購房限制，對上海房市應該有一波短暫的拉升作用，但和之前推出的種種刺激措施一樣，中長期效果恐怕不會太好。總的來看，還是大家都缺錢或者有錢也不願意消費，需求不會消失，但是有效需求不足，沒有消費能力支撐的需求，僅僅是潛在需求罷了。因此，擴大內需的核心，還是在提高人民收入，而這是個長期的過程，絕非一朝一夕之事。

峰婆婆

去限化之後需求釋放得到補充，需要一個相對緩和的過程才能看到「真實需求」所產生的作用，一切絕對性判斷都為時過早。

HuanXin 創始合夥人、築夢師主理人