鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-01-29 11:00

中國廣州市再度祭出重磅房市支持性政策，取消 120 平方公尺以上（36.3 坪）住宅限購，專家認為，在房市調控放寬方面，去年下半年以來，廣州每次都在一線城市中打頭陣，其他三座一線大城放鬆限購的機率升高。

據《財聯社》報導，廣州市政府上周六（27 日）發布《關於進一步優化我市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知》，提出調整限購、繼續加大住宅保障力道、精準支持建案合理融資需求、加強房地產市場監管等措施。

其中，本次政策對限購的調整尤其受人關注。廣州市政府指出，買家在廣州限購區域範圍內購買建築面積 120 平方公尺以上（不含 120 平方公尺）的房子，不納入限購範圍。

廣州市政府說，在限購區域範圍內，如果居民出租自有宅，並辦理房屋租賃登記備案手續，或居民在廣州市存量房交易系統取得房源信息編碼，並計劃出售，居民買房子時相應核減家庭住宅套數。

由此，廣州成為一線城市中唯一對大戶型進行較大力道鬆綁的城市。目前上海、深圳僅對個別區域及特定人員放寬限購，北京則並未鬆動。

多位專家認為，廣州放寬限購符合預期，也符合房地產市場總體新形勢。

「在放鬆房市調控政策方面，去年下半年以來，廣州每次都在一線城市中打頭陣。以此來看，其他三個一線城市放鬆限購機率也在增大。」易居研究院研究總監嚴躍進表示。

事實上，上一輪一線大城鬆綁潮就是從廣州開始。2023 年 8 月 30 日，廣州宣布執行「認房不認貸」政策，打響一線城市「認房不認貸」第一槍，隨後，深圳、上海、北京陸續跟進。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉也認為，住建部 1 月 26 日在融資協調對接部署會上表示，「充分賦予城市房地產調控自主權，各城市可以因地制宜，調整房地產政策」，這說明短期內房地產市場依然面臨下行壓力，其他一線城市可能也會放鬆建構措施。

58 安居客研究院院長張波則說：「廣州對限購政策進行較大力度鬆綁，這與廣州市場情況有關。從供需關係和房價等多維度來看，當地市場需要更大力度的政策進行拉動。」

「按 2023 年 12 月房價變化情況，廣州新房和二手房價格跌幅在一二線熱點城市中排在前面，在一線城市中跌幅最大。從未來市場走向來看，2021 年底以來，廣州二手房價格整體處於下跌態勢，近期跌幅有所加大。房價下行壓力大，居民買房預期變得更弱。」 一位房地產行業分析師表示。