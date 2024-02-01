美網通公司Netgear不滿巨額專利授權費 怒告華為違反反壟斷法

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-01 01:10

路透周三 (31 日) 報導，美國老牌網通業者 Netgear 在加州聯邦法院控告華為，稱這家中國科技巨擘拒絕以合理條款授權其專利，違反美國反壟斷法。

Netgear 於周二稍晚提交的起訴書還指控華為詐欺、敲詐勒索和其他罪名，指控華為拒絕替 Netgear 路由器 (routers) 提供符合國際 Wi-Fi 網路標準所需的技術專利授權。

Netgear 公司表示，華為濫用專利侵權訴訟來提高其授權率，迫使其他公司「捲入昂貴的訴訟，面臨被排除在市場之外，或者支付華為過高費用的要求」。

此前，華為在德國和中國對 Netgear 提起侵權訴訟。對此華為的代表在周三沒有立即回應置評請求，Netgear 的一名律師拒絕對這項訴訟置評。

報導指出，標準必要專利涵蓋符合藍牙和 5G 等國際技術標準所需的發明。標準組織 (Standards organization) 要求專利所有人要以公平合理的條款授權專利。

根據訴訟，華為在 2020 年的一封信中首次指控 Netgear 侵犯了其專利。 Netgear 告訴法院，華為對其提起侵權訴訟並在提供重要背景資訊或確定具體相關專利之前，要求支付「巨額」授權許可費。