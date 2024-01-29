瑞銀：2024台股先蹲後跳 上看2萬點 看好高殖利率股

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-29 18:42

瑞銀台灣策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾預估今年台股指數將持續衝高，低點落在 16450 點，最高可挑戰 2 萬大關，衝高到 19920 點。她認為今年台股可望先蹲後跳，後市看好。

陳玟瑾表示，預估今年台股會在 16450-19920 點的波動區間， 這個指數區間是瑞銀根據 26 年來對台股大盤的長期走向研究及觀察而來，有其根據，但宏觀環境的變數亦需考慮在內，例如美國 Fed 的降息幅度和時間點與台股的走勢有直接連動，也不容忽視。

長年觀察台股動向的陳玟瑾指出，根據以往的資料及經驗分析台股，發現「存貨周期」是一個很關鍵的觀察指標，只要存貨達到一個高峰期，接著的兩年台股即會持續向上走，例如 2018 年即正值存貨峰期，以當年為一個觀察基點，後續台股即呈現連續三年的漲勢。

陳玟瑾認為台股上半年會因為大家對市場不太有信心而修正過頭，但下半年會呈現補漲行情，在市場上充分反應，這種走勢會和 2017, 2022 年的走勢很像。針對投資的標的，她建議不妨投入成長類股或景氣循環股，尤其是殖利率 4% 以上的高殖利率股，都是今年值得掌握的標的。