漲不停！Spotify一年來漲120% 瑞銀仍喊買 上調目標價

鉅亨網編譯許家華 2024-01-31 12:08

串流音樂服務公司 Spotify (SPOT-US) 開年來股價持續上漲，周二獲瑞銀調升評級和目標價。

瑞銀分析師 Batya Levi 周二將 Spotify 評級自「中立」上調至「買進」，並將目標從 170 美元上調至 274 美元。

Spotify 股價持續飆漲，過去 12 個月裡上漲了 120%，開年迄今也有 17% 漲幅，遠勝大盤。S&P 500 指數今年迄今僅上漲約 3%，過去 12 個月上漲約 21%。

Spotify 周二收低 0.45% 至每股 217.62 美元，但交易時間觸及 52 周高點，盤後續跌近 1%。以上調後的目標價計算，Levi 認為潛在漲幅還有 26% 之多。

Levi 在研究報告中寫道，Spotify 的效率舉措是焦點，且增強市場對該公司未來幾年可持續擴張利潤、利潤趨勢更強的信心。

她認為 Spotify 用戶穩健擴張、價格穩定上漲且廣告營收增長，這些對公司財務表現有利，可提高獲利能力。她對該公司 2027 年 Ebitda（息稅折舊攤提前利潤）的預測將比華爾街共識高出約 30%。