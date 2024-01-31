浩鼎乳癌針劑新藥三期臨床期中分析 獲可繼續執行建議

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-01-31 17:17

浩鼎 (4174-TW) 今 (31) 日公告乳癌針劑新藥 OBI-822 三期臨床試驗的第一次期中分析，根據資料及安全監測委員會 (DSMB) 建議可繼續執行此試驗，待此試驗執行至 60% 時會再進行一次期中分析。

浩鼎開發出治療三陰性乳癌的主動免疫抗癌新藥 Adagloxad Simolenin(OBI-822)/OBI-821，其三期臨床試驗目標總收案人數為 668 人，去年 11 月底收案數超過 50% 並達到第一次期中分析標準，即 187 名患者中，有 75 人癌症復發或死亡。

根據資料及安全監測委員會 (DSMB) 針對該三期臨床試驗的第一次期中分析審議結果，並未對臨床試驗計畫提出修改或終止建議，因此浩鼎將可繼續執行三期臨床試驗。

浩鼎表示，此三期臨床試驗在取得 40% 及 60% 資料時，即 187 名患者中，分別有 75 人、113 人癌症復發或死亡時，各執行一次期中分析以評估無效性。無效性分析是由獨立統計學者根據現有數據進行分析以預測本試驗最終成功的機率。