鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-01-26 09:42

台耀 (4746-TW) 轉投資公司台新藥 (6838-TW) 新藥授權再傳捷報，旗下治療眼部手術後發炎及疼痛新藥 APP13007(丙酸氯倍他索奈米點眼懸液劑 0.05%)，繼授權給美國藥廠後，再與巴西藥廠 Cristália 簽署授權協定，Cristália 獨家取得 APP13007 在巴西商業化銷售權利。

Cristália Laboratory 成立至今約 51 年，業務涵蓋製藥、藥物化學、生物技術等，更是具備從分子設計到藥物成品製藥產業鏈的企業。Cristália 擁有全國最多的 127 項專利，也是拉丁美洲麻醉領域的市場領導者，其原料藥工廠能自行生產 53% 的藥物原料、國內業務銷售網涵蓋巴西 95% 以上的醫療機構，在國際市場則有對 30 多個國家出口原料藥及成品。

台新藥總經理兼執行長許力克 (Dr. Erick Co) 表示，Cristália 在巴西製藥業擁有悠久的歷史和在眼科藥物方面的專業能力，鑑於 Cristália 致力將創新醫藥產品推向市場，有信心將 APP13007 發揮其潛力，為眼科醫生和患者提供從眼科手術中恢復的強力治療選擇。

Cristália 董事長 Ricardo S. Pacheco 指出，很高興與台新藥簽訂這項授權合約，APP13007 如果獲得批准上市，將成為拉丁美洲眼科醫生及其患者有吸引力的新治療選擇，同時會全力推進商業化。

APP13007 是以超強效類固醇丙酸氯倍他索為主成份，以台新藥專有的 APNTTM 奈米微粒製劑平台開發的新劑型新藥。此新配方眼藥以簡單方便的給藥方式，為每天兩次、持續 14 天，可快速緩解症狀和疼痛。