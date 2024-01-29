鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-01-29 10:43

台康生技 (6589-TW) 自行研發生產的乳癌治療藥 EG12014 繼取得台灣、歐盟藥證後，期望美國藥證能在第三季取證，此外，與台新藥 (6838-TW) 合作研發的 ADC 乳癌治療藥品也將進入人體試驗階段。

台康生開發的 EG12014 為第一個由台灣本土藥廠自行研發及生產並在全球申請上市許可的 HER2 乳癌標靶生物相似藥，並於 2023 年 5 月取得台灣衛福部食藥署藥證，同年 10 月取得健保給付核准，11 月也在歐洲上市核准。

美國藥證方面，台康生經歷多次補件後，預計今年第二季至第三季取得美國 FDA 藥證，全球商品化銷售布局是與生物相似藥大廠 Sandoz 共同合作。

根據 WHO(世界衛生組織) 統計，全球每年新增乳癌病患為 230 萬人，其中有 25% 為 HER2 乳癌，台康的生物相似藥除可提供需要的病患更多的治療機會，也將進一步推升台康生技的全球營運規模。