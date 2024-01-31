〈聯電法說〉攜手英特爾將擴大潛在市場 2025年完成PDK

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-31 19:19

晶圓代工大廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (31) 日召開法說會，針對與英特爾 (INTC-US) 合作，公司表示，雙方在 12 奈米 FinFET 製程合作，可利用雙方互補優勢，擴大潛在市場，同時大幅加快技術發展時程，預期 2025 年將完成 PDK(流程設計套件)，並在 2026 年進入試產。

聯電強調，此次合作是追求具成本效益的產能擴張和技術節點升級策略中重要的一環，看好雙方合作不僅能協助客戶順利升級到新的技術節點，公司也具備北美地區產能，進一步提升供應鏈韌性。

聯電補充，雙方合作專注在 12 奈米，根據雙方長期承諾，預期在 2025 年完成 PDK 流程，為滿足未來客戶做好準備，目前正與客戶接觸，待 PDK 完成後就會確定客戶。