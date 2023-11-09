三大旅行社看旺出國熱潮 旅天下訂單接到明年Q2

旅遊業陸續公布 10 月合併營收，多繳出好成績，旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 營收逼近疫情前同期表現，雄獅轉投資旅天下 (6961-TW) 更創單月新高，顯示出境旅遊快速復甦，旅天下指出，長線訂單能見度已看到明年第二季。

雄獅 10 月合併營收達 26.06 億元，月增 18.03%，年增 553.21%，主要因出境旅遊市場持續加溫，雙十連假出遊、郵輪業務和獎勵旅遊大團挹注營收，同時，雄獅 10 月 1 日起開跑的線上旅展也助攻，銷售以日本線和歐洲線最亮眼。

旅天下 10 月合併營收衝上 3.63 億元，月增 24.08%，年增 2371.24%，創單月消高，旅天下說明，中秋、國慶連假接棒推升業績，前 10 月合併營收 22.93 億元，年增 2029%，也是同期新高，甚至超越疫情前 2019 年接近 10%。

旅天下全台現有 48 家通路加盟門市，並積極精耕日本產品線，賞楓團已售出 97%，目前長線訂單能見度看到明年第二季，部分清明連假商品已上架，而短線訂單中，春節進單量達 65%。

此外，旅天下指出，為強化長線歐洲、亞非產品布局，積極轉型，不僅與低成本航空公司合作轉機，更同步擴展與國籍航空、國泰、阿聯酋航空等直飛航班，將強化提供中高價位產品的多元選擇。

對於中國團體旅遊禁令將在明年 3 月解除，旅天下說明，有觀察到旅客詢問度增加，甚至部分旅客提前辦理台胞證，預期明年中國旅遊市場看旺。

鳳凰 (5706-TW) 則指出，營收動能主要以長線大歐洲地區、短線日本和基隆為母港的郵輪包船業務帶動，整體營收已恢復至疫情前近 70%，進入第四季後，預期季節性賞楓、賞雪行程、南半球紐澳地區產品以及公司行號獎旅包團，可望推動成長，並已開賣 2024 年寒假過年及春季產品。