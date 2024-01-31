凱基人壽推網路投保抽好康 定期壽險、重大疾病險全都罩

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-31 09:50

農曆春節將至，也是思考及規劃未來的好時機，開發金 (2883-TW) 旗下凱基人壽 (原中國人壽) 建議龍年開運可從照顧自己、建構多元保障開始，網路投保平台內含「萬事大吉」、「旅行大吉」、「財務大吉」三大主題保障，讓各年齡層的民眾都可 e 站到位找到定期壽險、重大疾病健康保險、小額終身保險、傷害保險、年金險及旅平險等多元商品，即日起至 3 月 31 日止，完成網路投保並符合活動條件，可參加「神基妙算」抽獎活動。

凱基人壽以 40 歲三明治世代的阿福為例，他身兼家中經濟來源之一及主要照顧者，做為家人最強後盾，建議可選擇投保 20 年期「凱基人壽 e 同守護定期壽險」保險金額新臺幣 450 萬元，每年保費 18000 元，經核保通過後即可安心享有保障，讓家人不會頓失所依。

另外，考量到正值事業衝刺階段，工作及生活壓力大，易誘發癌症等重病的風險，可考慮加保 20 年期「凱基人壽 e 同幸福定期重大疾病健康保險（甲型）」最高保額 70 萬元，每年保費僅需 6447 元，凡經醫院醫師診斷第一次罹患或遭受保單條款約定之七項重大疾病時，如：癌症 (重度)、急性心肌梗塞 (重度) 及腦中風後障礙 (重度) 等者，經公司理賠審核通過後即可獲得一次性之保險金給付，避免因罹病造成事業和收入中斷，對家庭經濟造成衝擊，亦可減少自費醫療的負擔。

農曆新年是出遊旺季，健保署指出，民眾出國期間雖有健保醫療保障，但屬於補償性質的補助，因此無法全額核退，若到醫療費用比較高的國家，建議要加買海外突發疾病醫療險。

以王小姐打算前往美加地區 9 天為例，在出發前 1 小時花 5 分鐘投保「凱基人壽新 E 安心旅行平安保險」保險金額 600 萬元，並附加「凱基人壽輕鬆保旅行傷害醫療保險給付附加條款 (保險金額 60 萬元)」以及「凱基人壽新輕鬆保海外突發疾病醫療健康保險附約 (保險金額 60 萬元)」，僅需支付保險費 604 元，平均一天約 67 元，即可享有最高 600 萬元的意外身故保險金和意外失能保險金保障。

另外，經海外特定地區限額調整係數 300% (美、加地區) 後，海外突發疾病住院醫療保險金提高為最高 180 萬元、海外突發疾病急診醫療保險金與海外突發疾病門診醫療保險金最高 18000 元。一旦旅遊期間發生意外傷害事故，或是因除了法定傳染病以外之其他突發疾病而有住院、急診或門診的就醫需求，只要是符合保單條款約定可申請實支實付。