華航冬季班表全線增班 看明年營運優疫前水準

華航 (2610-TW) 今 (23) 日召開法說會指出，客運冬季班表全線持續增班，看好國際客運市場穩定成長，載客維持高檔，預料明年營運有望更勝疫前，而明年將陸續引進至少 1 架 A350-900 租機、5 架 A321neo 客機和 3 架 777F 貨機，2025 年起迎接全新 787 機隊，透過汰舊換新維持高競爭力。

華航今年前三季合併營收 1375.6 億元，主要營收由貨轉客，客運收入大幅增長，占總營收逾 60%，前三季年增 719.4%，尤其東北亞、歐美和紐澳航線增長最為顯著。

展望後市，國際航空運輸協會 (IATA) 預估，全球客運市場明年將超越疫前水平，亞太地區則預計 2025 年回復疫前水準。

華航進一步說明，客運運能已達疫前 80%，其中，長程航線恢復至 2019 年規模，加上新開航布拉格、增飛舊金山等班次，營收更遠超疫前，客運冬季班表全線持續增班，東北亞地區每周提供近 180 班服務，東南亞每周超過 150 班。

貨運方面，華航前三季貨收仍較疫前 2019 年增超過 30%，華航預期，第四季在產業供應鏈庫存持續去化調整、相關指標性產業預測需求趨穩下，有望轉旺，將積極爭取專案和中長期客製化包機，增攬半導體、冷鏈貨物等高收益貨源。

對於機隊汰舊換新，華航陸續引進 25 架 A321neo 客機，明年將達 15 架，預計 2026 年全數到位，另訂購 24 架 787 客機，包括 6 架大運量 787-10 客機，預計 2025 年開始交機，擔綱中長程主力機隊；另增租 1 架 A350-900，以及延租 737-800 和 A330 客機。

華航貨機則持續引進具節油高效能的 777F 貨機，預計明年 10 架全數交機，並加速汰除 747-400F，預期明年底調整至 8 架。