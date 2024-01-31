〈房產〉中信房屋張世宗：七都房市買盤外溢 擴大至嘉義、南投等地
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-31 12:04
台灣官方連續祭出多項措施想抑制房價，但成效並未顯現，中信房屋總經理張世宗今 (31) 日指出，2023 年全年全台移轉棟數的結果來看，七都以外的苗栗縣、南投縣、嘉義縣都呈現正成長，造成剛性的自住客群外移到蛋白區購屋。
張世宗說，在台灣景氣持續看好的態勢下，環境有利於房市剛性買盤的發展，但房價高漲仍是房市最大的灰犀牛，近幾年來，政府連續祭出多項措施想抑制房價，但成效並未顯現，從去年全年移轉棟數的結果來看，七都以外的苗栗縣、南投縣、嘉義縣都呈現正成長。
張世宗分析，造成此一現象，主要是在高房價衝擊下，都會區房價價位帶 區間不在新青安貸款的主力範圍內，使剛性客群外移到蛋白區購屋，除嘉義有台積電 (2330-TW) 話題與航太產業、科學園區等建設支撐，苗栗縣的竹南、頭份，及位於南投與台中交通往來交會點的草屯鎮，都受到市場外溢的影響交易量上揚。
張世宗進一步表示，去年下半年在政府祭出「新青安房貸政策」，注入一波購屋潮，今年第一季延續去年末的市場結構，呈現「低總價快速去化、高總價降價脫手」的狀況，交易量穩中微揚，而下半年的市況，外在會受到美國啟動降息循環與兩岸不確定的因素影響，內則有囤房稅 2.0 上路，仍有變數存在。
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