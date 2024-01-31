〈房產〉中信房屋張世宗：七都房市買盤外溢 擴大至嘉義、南投等地

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-31 12:04

台灣官方連續祭出多項措施想抑制房價，但成效並未顯現，中信房屋總經理張世宗今 (31) 日指出，2023 年全年全台移轉棟數的結果來看，七都以外的苗栗縣、南投縣、嘉義縣都呈現正成長，造成剛性的自住客群外移到蛋白區購屋。

張世宗說，在台灣景氣持續看好的態勢下，環境有利於房市剛性買盤的發展，但房價高漲仍是房市最大的灰犀牛，近幾年來，政府連續祭出多項措施想抑制房價，但成效並未顯現，從去年全年移轉棟數的結果來看，七都以外的苗栗縣、南投縣、嘉義縣都呈現正成長。