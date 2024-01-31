〈房產〉房仲：農曆年前市場買氣穩健 1月成交桃園及高雄強

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-31 10:00

2024 年第一個月已經進入尾聲，住商機構統計旗下成交狀況後發現，2024 年 1 月交易量與上月相比略增 4.3%，但比去年同月大增加 97.9%，區域表現上全面優於去年，除新北、台中稍弱外，表現都比上月亮眼，而桃園及高雄表現佳。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，縱然有總統大選因素影響，但由於在去年 12 月立法院通過囤房稅相關規定，讓打房政策全員到位，使得利空盡釋，買氣持續穩定成長。加上今年農曆春節在 2 月，也使得許多買方將購屋規劃提前，帶動 1 月交易。

徐佳馨指出，新北與台中 1 月交易量略減區域，但年度呈現大幅增長，主要與 2023 年之農曆新年落在 1 月份，同時平均地權條例等相關修法不明朗，讓買氣遲滯，兩相比較下，讓今年 1 月交也呈現爆發。各區表現上，新北月減 0.8%，年增 145.1%；台中月減 6.7%，但年增 67%，推估是價格過高買方觀望。其餘四都各自精采，台北市月成長為 1.8%，年成長達 109.4%，桃園市月成長為 17.1%，年成長達 119.0%，台南月增 2.9%，年增 67.4%，高雄月增 11.1%，年增 103.3%，至於在產品主力上，北台灣 2000 萬元以下，台中 1500 萬元以下，南二都 1,000 萬以下，兩房以上規格依舊是市場主力，在總價思維下，高價區公寓反而逆勢成長。