鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-26 12:23

官方全台房屋買賣移轉數據完整出爐，去 (2023) 年全台的建物買賣移轉棟數，失守 31 萬棟防線。根據內政統計月報顯示，2023 年全國買賣移轉量為 30 萬 6,971 棟，年減約 1.1 萬棟，年減 3.5%，成為近 4 年的新低點。值得慶幸的是，2023 年房市先淡後旺，下半年移轉急起直追，下半年移轉比起上半年增加了 20.9%。

中信房屋研展室副理謝欣亞認為，2023 年房地產市場面對不少衝擊，在上半年就遭遇升息、第五波選擇性信用管制、平均地權條例上路等影響，加上全球景氣低迷，讓整體買氣急凍，若扣除新屋交屋因素，實際成屋交易應更為慘淡，所幸下半年政府祭出「新青安政策」帶動首購族進場購屋，申請新青安貸款的戶數占全國移轉棟數的占比逐月提升，加上南部年底交屋潮挹注，讓整體移轉量在第四季回穩。

謝欣亞進一步指出，去年全台七大都會區僅台南跟新竹為正成長，其他都會量能均衰退，主要是在政策跟不景氣的衝擊下，原先的買盤退卻，加上都會區房價較高，房價區間大多不在新青安貸款的主力範圍內，大幅限縮自住客的購屋選擇，使剛性客群外移到蛋白區購屋，而新竹買盤在買盤在在地客與竹科工程師力撐下，在第四季急起直追，年增 11.4%。