鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-29 11:43

台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心，發布最新「台灣房屋市場景氣燈號」及房市景氣預測，今年首季預測指標分數為 49.26，第二季估值是 46.86，因此 2024 上半年，均為代表景氣熱絡的黃紅燈；但今年下半年景氣可能浮現放緩。

台灣房屋指出，總體來說，台灣房屋市場景氣燈號於 2023 年上半年觸底反彈後，預測結果從 2023 年第三季起連續有四個季亮起黃紅燈，市場展望平穩。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，去年第三季新青安政策登場，催化出穩定的首購買屋潮，不僅帶動小宅熱銷，也使去年的買賣移轉棟數「開低走高」。而新青安帶起的剛需買氣，一路持續至今，鑒於去年上半年的交易量處於相對低檔，因此今年上半年的買氣，可望優於去年同期，加上選戰已於今年初落幕，新政府就任前的看守時期，出現新政策變數的可能性不大，隨著干擾因素漸淡，上半年房市預料將延續去年底的回暖勁道，燈號亦保持象徵熱絡的黃紅燈。

周鶴鳴指出，景氣展望相對樂觀，但指標分數有逐季下降的趨勢，主要是未來市場有四大變因值得觀察，首先是「利率走勢」，通膨走向將涉及今年利率是否由升轉降；再來是「經濟發展」，國內外的產經復甦力道是否強勁，牽動整體市場脈動；接著是「新政方向」，新政府 520 走馬上任後的施政方針是否友善，也是各界觀察的重點；第四為「量能調節」，下半年囤房稅 2.0 上路，對多屋族的資產配置、建商的購地推案規劃，亦可能投下變化球；所以下半年房市不乏變數，但自住客及長期置產族，不論是政策面還是需求面，受衝擊程度都不大，因此 2024 房市預估仍是「長抱族踴躍、低總價暢銷、高收益看俏」的局面。