鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-29 10:01

全台房價高速上漲，購屋壓力也隨之加重，依據內政部不動產資訊平台資料顯示，2023 年第三季全國房價所得比高達 9.86 倍、再創歷史新高，且與 2019 年同期的 8.47 倍相比，短短 5 年時間就增加了 1.39 倍。另外，進一步對比 5 年來各縣市房價所得比變化還可以發現，台南民眾的購屋壓力加重程度最為顯著

統計顯示，台南從 2019Q3 的 6.93 倍增加到 2023 第三季的 9.49 倍，增加了 2.56 倍，其後依次是：台中市增加 2.35 倍、高雄市增加 2.18 倍、台北市增加 1.94 倍、嘉義市增加 1.87 倍。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，房價所得比為中位數住宅價格佔中位數家戶可支配所得的比例，當家戶可支配所得成長幅度遠遠追不上住宅價格漲幅的時候，房價所得比自然就會愈來愈高。目前全國房價所得比為 9.86 倍，雖然增加幅度與前幾年房價瘋漲的階段相比，的確有所收斂，但仍刷新了歷史新紀錄，購屋民眾幾乎要不吃不喝近 10 年的時間才能買得起一間房，購屋壓力之沉重可見一斑。

黃勝暉表示，觀察全台購屋壓力加重程度最多的五大縣市，有三個縣市都位於南部，即：排名第 1 的台南市、排名第 3 的高雄市和排名第 5 的嘉義市，最近幾年政府為了支持南台灣的發展，在交通建設、產業升級、科學園區等眾多方面都做出了不少努力，不僅吸引了國內外知名企業的進駐，還吸引了大量嗅覺敏銳的建商和投資族群，導致近年南部縣市房價迅速補漲，民眾的購屋負擔愈發沉重。

排名第二的台中市也是建設題材相當豐沛的地區，近年來受惠於台積電、中科、台商回流設廠等利多話題的發酵，台中市房價突飛猛進，目前台中市的房價所得比僅次於雙北，高達 11.74 倍。至於排名第四的台北市，雖然最近幾年台北的房價漲幅不如其他縣市驚人，但台北市房價身處全台天花板，只要稍微上漲一點，最終反映到總價上面就會是相當明顯的變化，購屋族的壓力也會大幅攀升。