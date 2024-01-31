美股重點新聞摘要2024年01月31日

今日操盤前瞻

郭明錤估：今年 iPhone 全球出貨將顯著衰退約 15%

天風國際證券分析師郭明錤週二 (30 日) 發布最新研究報告指出，其供應鏈調查顯示，蘋果已下調上游關鍵半導體零組件的 2024 年 iPhone 出貨預估至約 2 億部，研判今年全球主要手機品牌中，蘋果 ( AAPL-US ) 可能是衰退幅度最大者。 閱讀全文...

AMD 上調 AI 晶片銷售前景但財測遜色 盤後股價崩 6%

Alphabet 上季廣告收入不及預期 盤後挫跌逾 5%

Azure 成長較預期快速 微軟 Q2 業績打敗華爾街預估

美國經濟強勁、中國財政支持 IMF 上修今年全球經濟成長預測至 3.1%

國際貨幣基金 (IMF) 周二 (30 日) 將今年全球經濟成長預期上修至 3.1%，高於去年 10 月預測的 2.9%，原因是美國經濟成長優於預期以及中國推出財政刺激措施，而 2025 年的經濟成長預測則維持在 3.2% 不變。值得注意的是，該組織同時警告戰爭和通膨風險仍未消失。閱讀全文...