美股重點新聞摘要2024年01月31日
鉅亨網新聞中心 2024-01-31 08:11
今日操盤前瞻
美股財報 (1/30 盤後)：微軟 (MSFT)、超微 (AMD)、Alphabet(GOOGL)、星巴克 (SBUX)、思佳訊 (SWKS)
日銀貨幣政策意見摘要
中國 1 月官方製造業 PMI
美國 1 月 ADP 就業
郭明錤估：今年 iPhone 全球出貨將顯著衰退約 15%
天風國際證券分析師郭明錤週二 (30 日) 發布最新研究報告指出，其供應鏈調查顯示，蘋果已下調上游關鍵半導體零組件的 2024 年 iPhone 出貨預估至約 2 億部，研判今年全球主要手機品牌中，蘋果 (AAPL-US) 可能是衰退幅度最大者。閱讀全文...
AMD 上調 AI 晶片銷售前景但財測遜色 盤後股價崩 6%
儘管上調人工智慧 (AI) 晶片銷售前景，處理器晶片大廠超微 (AMD) 2024 年第一季財測遜色，受此利空打擊，AMD (AMD-US) 盤後股價崩逾 6%。閱讀全文...
Alphabet 上季廣告收入不及預期 盤後挫跌逾 5%
Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 周二 (30 日) 盤後公布上季營收、獲利表現佳，但廣告收入遜於市場預期，帶動盤後股價挫跌逾 5%。閱讀全文...
Azure 成長較預期快速 微軟 Q2 業績打敗華爾街預估
微軟 (MSFT-US) 周二 (26 日) 盤後公布，會計年度第二季業績超越分析師預期，但盤後股價仍走跌。閱讀全文...
美國經濟強勁、中國財政支持 IMF 上修今年全球經濟成長預測至 3.1%
國際貨幣基金 (IMF) 周二 (30 日) 將今年全球經濟成長預期上修至 3.1%，高於去年 10 月預測的 2.9%，原因是美國經濟成長優於預期以及中國推出財政刺激措施，而 2025 年的經濟成長預測則維持在 3.2% 不變。值得注意的是，該組織同時警告戰爭和通膨風險仍未消失。閱讀全文...
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