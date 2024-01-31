〈財報〉Azure 成長較預期快速 微軟Q2業績打敗華爾街預估

鉅亨網編譯許家華 2024-01-31 07:38

微軟 (MSFT-US) 周二 (26 日) 盤後公布，會計年度第二季業績超越分析師預期，但盤後股價仍走跌。

近時確認，微軟周二收低 0.28%，盤後下跌 3.98 美元或 0.97%，報每股 404.61 美元。

FY2024 Q3 財測關鍵數據 vs. 分析師預期

營收：600 億美元至 610 億美元 (意味中值 605 億美元) vs. 609.3 億美元 (LSEG 調查的共識預期)

但根據 StreetAccount 調查的分析師共識，第三季營收成本和營運費用預期下降。

FY2024 Q2 (12/31 止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (LSEG 調查共識)

調整後 EPS：2.93 美元 vs. 2.78 美元

營收：年增 17.6% 至 620.2 億美元 vs. 611.2 億美元

純益：218.7 億美元或即每股 2.93 美元 (去年同期為 164.3 億美元或每股 2.20 美元)

各部門 Q4 營收表現

智慧雲端業務部門 (Intelligent Cloud)

該部門含 Azure 公共雲、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub 和企業諮詢服務)

營收：年增 20% 至 258.8 億美元，高於預期。 (StreetAccount 估計為 252.9 億美元)

Azure 和其他雲端服務該季營收成長 30%，略高於前一季 29% 的成長率，且高於分析師先前預估的 27.7% 成長率，另外來自 StreetAccount 的 Azure 成長率共識為 27.5% 。

微軟執行長 Satya Nadella 在與分析師的電話會議上表示，第二季願在 Azure 上投入 10 億美元以上的承諾數量增加。

生產力和商業流程部 (Productivity and Business Processes)

該部門含微軟 365 生產力軟體訂閱、LinkedIn 和 Dynamics 等業務。(微軟正重新命名 Office 365 套裝)

營收：年增 13% 至 192.5 億美元，高於預期。 (StreetAccount 共識預期為 189.9 億美元)

更多個人運算部門 (More Personal Computing)

該部門包含 Windows 作業系統、Surface 設備、Xbox 電玩主機和來自 Bing 搜尋引擎的廣告。

營收：年增 19% 至 168.9 億美元，高於預期。 (StreetAccount 共識預期為 167.9 億美元)。

第二財季發展

微軟完成收購電玩發行商動視暴雪，為公司史上最大收購交易。微軟還發布客製化雲端晶片，並開始以每月 30 美元的價格銷售 Microsoft 365 生產力軟體套裝內增添的 Copilot AI 功能。