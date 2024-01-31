〈財報〉Alphabet上季廣告收入不及預期 盤後挫跌逾5%
鉅亨網編譯林薏禎 2024-01-31 06:56
Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)周二 (30 日) 盤後公布上季營收、獲利表現佳，但廣告收入遜於市場預期，帶動盤後股價挫跌逾 5%。
周二收盤後，Alphabet 收跌 1.34% 至每股 151.46 美元，盤後跌勢進一步擴大，截稿前跌 5.4%。該公司上周股價攀升勢紀錄新高，去年全年漲幅達 56%。
FY 2023 Q4 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預期
- 營收：863.1 億美元 (年增 13%) v.s. 853.3 億美元
- 調整後 EPS：1.64 美元 v.s. 1.59 美元
核心業務收入 v.s. StreetAccount 預期
- Google 搜尋引擎和其他：480 億美元 (年增 13%)
- YouTube 廣告：92 億美元 (年增 16%) v.s. 92.1 億美元
- Google Cloud：91.9 億美元 (年增 26%) v.s. 89.4 億美元
- 總流量獲取成本 (TAC)：139.86 億美元 (年增 82%) v.s. 141 億美元
Alphabet 公布上季營收達 863 億美元，年增 13%，優於市場預期，且營收成長速度為 2022 年初以來最快。調整後 EPS 為 1.64 美元，高於前一年同期的 1.05 美元，且優於市場預估。
按各部門來看，上季含搜尋引擎、Youtube 廣告在內的廣告收入達到 655 億美元，年增 11%，不及 StreetAccount 預估的 659.4 億美元。其中，YouTube 持續為廣告業務帶來成長動能，但上季收入表現卻略遜預期。
與亞馬遜網路服務 (Amazon Web Services, AWS) 和微軟 Azure 競爭的雲端業務 Google Cloud，依舊是公司的成長引擎，上季收入較前一年同期成長 26%。
Alphabet 執行長 Sundar Pichai 持續專注在人工智慧 (AI) 方面的投資，將新的生成式 AI 工具導入旗下產品中。Pichai 表示，為了實現這項目標，公司必須在其他領域進行裁員，這代表繼去年裁員 1.2 萬人後(約占全職員工 6%)，今年還會進一步裁撤人力。
Alphabet 表示，因去年裁員，2023 年的遣散費與相關費用為 21 億美元。此外，Google 還關閉部分辦公室，使全年費用增加 18 億美元。
Google 正在將 AI 模型「Gemini」導入自家聊天機器人 Bard。該公司去年承諾向 AI 新創公司 Anthropic 投資 20 億美元，盼從競爭對手微軟和亞馬遜手中拿下客戶。Google 也將 Gemini 導入自家廣告平台 Google Ads，吸引廣告商資金流向 Google 的搜尋廣告業務。
儘管如此，考量到地緣政治和經濟不確定性可能阻礙廣告購買意願，由 AI 刺激廣告業務成長的願景可能還很遙遠。與此同時，Google 來面臨美國監管當局針對 AI 投資案所展開的調查。
下一篇