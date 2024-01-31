〈財報〉Alphabet上季廣告收入不及預期 盤後挫跌逾5%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-01-31 06:56

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)周二 (30 日) 盤後公布上季營收、獲利表現佳，但廣告收入遜於市場預期，帶動盤後股價挫跌逾 5%。

周二收盤後，Alphabet 收跌 1.34% 至每股 151.46 美元，盤後跌勢進一步擴大，截稿前跌 5.4%。該公司上周股價攀升勢紀錄新高，去年全年漲幅達 56%。

FY 2023 Q4 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預期

營收：863.1 億美元 (年增 13%) v.s. 853.3 億美元

調整後 EPS：1.64 美元 v.s. 1.59 美元

核心業務收入 v.s. StreetAccount 預期

Google 搜尋引擎和其他：480 億美元 (年增 13%)

YouTube 廣告：92 億美元 (年增 16%) v.s. 92.1 億美元

Google Cloud：91.9 億美元 (年增 26%) v.s. 89.4 億美元

總流量獲取成本 (TAC)：139.86 億美元 (年增 82%) v.s. 141 億美元

Alphabet 公布上季營收達 863 億美元，年增 13%，優於市場預期，且營收成長速度為 2022 年初以來最快。調整後 EPS 為 1.64 美元，高於前一年同期的 1.05 美元，且優於市場預估。

按各部門來看，上季含搜尋引擎、Youtube 廣告在內的廣告收入達到 655 億美元，年增 11%，不及 StreetAccount 預估的 659.4 億美元。其中，YouTube 持續為廣告業務帶來成長動能，但上季收入表現卻略遜預期。

與亞馬遜網路服務 (Amazon Web Services, AWS) 和微軟 Azure 競爭的雲端業務 Google Cloud，依舊是公司的成長引擎，上季收入較前一年同期成長 26%。

Alphabet 執行長 Sundar Pichai 持續專注在人工智慧 (AI) 方面的投資，將新的生成式 AI 工具導入旗下產品中。Pichai 表示，為了實現這項目標，公司必須在其他領域進行裁員，這代表繼去年裁員 1.2 萬人後(約占全職員工 6%)，今年還會進一步裁撤人力。

Alphabet 表示，因去年裁員，2023 年的遣散費與相關費用為 21 億美元。此外，Google 還關閉部分辦公室，使全年費用增加 18 億美元。

Google 正在將 AI 模型「Gemini」導入自家聊天機器人 Bard。該公司去年承諾向 AI 新創公司 Anthropic 投資 20 億美元，盼從競爭對手微軟和亞馬遜手中拿下客戶。Google 也將 Gemini 導入自家廣告平台 Google Ads，吸引廣告商資金流向 Google 的搜尋廣告業務。