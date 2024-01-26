鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-26 11:31

以「先誠實再成交」贏得消費者信賴的永慶房屋，再次展現「誠實房仲」的實力，2023 年業績較 2022 年成長 1 成、成交件數年增 15%。並宣布 2024 年永慶房屋將於雙北直營區再開 17 店，擴大服務能量。永慶房產集團尾牙也將於 2 月 7 日在南港展覽館盛大舉辦，席開近 600 桌！邀請 A-Lin、動力火車、告五人、Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊、未來少女紫月光、九天民俗技藝團等表演團體演出，預料嗨翻全場。

2023 年房市受到《平均地權條例》修法、經濟展望下修、全球貨幣緊縮等因素影響，市場呈現上冷下溫格局，雖然下半年房市回溫，但是 2023 年六都買賣移轉棟數較 2022 年仍小幅下修 3%，而永慶房屋雙北直營地區（含台北市全區、新北市：板橋、中和、永和、新店、新莊、土城 6 區）的買賣移轉棟數亦年減 4.4%，惟永慶房屋 2023 年的交易件數卻逆勢成長 15%，業績也年增 10%，顯示永慶房屋持續贏得消費者肯定。

永慶房屋總經理吳良治表示，永慶房屋之所以能夠逆勢成長，關鍵在於提供消費者完整的誠實服務，不僅保障消費者購售屋權益，並將價格的決定權還給消費者。加上永慶便捷的科技工具，幫助消費者輕鬆掌握購售屋的相關細節，更提升房產交易效率，讓每位消費者既安心又滿意。2024 年永慶房屋不僅要再展 17 店，單店人力更要持續擴編！其中土城清水店已率先開店服務，農曆年後新莊與新店亦將陸續開店，帶給更多消費者優質的購售屋服務。

永慶房屋副總經理簡國維（圖中）帶領的大安一部，2023 年業績與成交件數雙雙年增 14%，表現最亮眼。(圖：永慶提供)

2023 年由永慶房屋副總經理簡國維帶領的大安一部業績表現最為亮眼，業績與成交件數雙雙年增 14%！簡國維副總經理直言，除了誠實服務和科技工具之外，

永慶房屋以團隊合作取代單打獨鬥，透過團隊聯賣，消費者不管是要買賣哪一區的房子，只要委託一位經紀人，就能獲得雙北市全體經紀人的共同服務，一起協力幫忙找物件、媒合買家，為消費者帶來更高的服務品質與高效率服務。簡國維副總經理分享，大安一部的業績高達 9 成來自聯賣。感謝所有大安一部的夥伴攜手完成客戶的購售屋需求，2023 年大安一部平均單店人力 7.5 人，2024 年人力將繼續擴充，期待與更多夥伴一起為消費者提供誠實服務。

2023 年永慶房屋「店業績冠軍」，則由 2023 年 11 月重新裝潢的永慶房屋忠孝敦化店拿下，高柏原店協理寫下超過 9000 萬的年度店業績、平均單月業績高達 757 萬的成績！高柏原店協理分享，永慶房屋追求團隊合作的職場文化，除了能提升服務品質，更能幫助業務新人快速成長、擺脫一般業務單打獨鬥的工作困境。

高柏原店協理舉例，永慶房屋的經紀人在服務過程中，若是遇到任何問題，都有師父、店長可以請教，經紀人若臨時有其他狀況，店內的夥伴也能隨時補上服務，確保服務不中斷。

為歡慶 2023 年的亮眼成績，永慶房產集團將在 2 月 7 日於南港展覽館迎來全台 15 場尾牙中，最盛大的尾牙宴！活動席開近 600 桌，預計將有近 6000 位永慶房產集團員工和眷屬現場同樂，也將抽出價值超過千萬的好禮，回饋給所有永慶夥伴。

此外，活動更邀請告五人、動力火車、A-Lin、未來少女紫月光、Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊、九天民俗技藝團等現場飆唱勁舞，嗨翻南港展覽館！其中，告五人、Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊去年獲得永慶同仁好評，今年再次應邀，帶給永慶夥伴更多精采表演。