建商籌資吸金40億元 永信及愛山林各有發債及現增募資規劃

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-29 17:29

建商永信建設 (5508-TW)2023 年第三季起持續處於交屋高峰期，第四季及全年營收雙雙改寫歷史新高，2023 年以 82.27 億元創新高，年增 99.07 %；同時，永信建設並加速購地、興建住宅產品，今 (29) 日決議發行公司債 20 億元進行市場籌資，這也是今年以來繼愛山林 (2540-TW) 之後，建商將進行大規模的籌資案。

愛山林預計 發行 2.5 萬張的現金增資股，預估將自市場募集近 20 億元。

永信建設在 2023 年前三季財報稅後純益爲 15.76 億元，年增 29.03%，每股純益達 7.25 元。在第四季銷售業績上升同時，2023 年全年每股純益將從 10 元 起跳，以該公司過去盈餘配發率高達 90% 來看，現金股利將上看 9 元。

永信建設 2023 年前三季營收 47.07 億元，毛利率 47.04%，年減 3.89 個百分點，稅後純益爲 15.76 億元，年增 29.03%，每股純益達 7.25 元。

永信建設全系列建案都採取採先建後售型式銷售，今年以來成屋建案市場表現優於預期。永信建設預估，2024 年將有 3 個建案陸續完工投入市場銷售，包括鳳山區的保成二期、鳳東案以及仁武區的大昌案，預估 367 戶，總銷估達 65 億元。