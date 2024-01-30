〈台股盤前〉資金向電子股靠攏 AI產業助上攻氣勢足
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-30 08:07
台北股市在面臨春節長假休市前，多方仍然鬥志昂揚，昨日大盤以大漲 124.6 點做收，收盤指數報 18119.63 點，單純就台北股市技術線型而言，市場專家指出，台股已站上所有均線之上，短線將維持高檔震盪的向前走勢，以 AI 爲主的電子股及半導體仍是市場關注的重心。
同時，美股在今晨的收盤數據也有利於台股的持續攻堅，今晨收盤的美股，美股道瓊指數上漲 224.02 點，或 0.59%，收 38,333.45 點。標普 500 指數上漲 36.96 點，或 0.76%，收 4,927.93 點。那斯達克綜合指數上漲 172.68 點，或 1.12%，收 15,628.04 點。費城半導體指數上漲 46.17 點，或 1.06%，收 4,388.28 點。NYSE FANG + 指數上漲 151.35 點，或 1.64%，收 9,358.90 點。
在接下來的交易日，成交值可能萎縮，不過台股已經站上 1 萬 8000 點，各均線都是多頭格局，法人認為，短期內只要市場無太多的利空衝擊，大盤指數不會有大幅修正，現階段獲看好的族群包括半導體、AI 手機相關、先進封測、AI 伺服器、電子相關零組件及通訊網路。
國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，現階段台股走勢已站上所有均線之上，市場格局爲多頭掌握，台北股市短線並將維持高檔震盪走勢。
三大法人昨日在台北股市的進出方面，三大法人全爲買超，合計買超 168.71 億元，其中外資買超 127.41 億元，投信買超 14.98 億元，自營商買超 26.32 億元。
外資連七日在台股買超達 1748 億元，其中買超最多的台積電 (2330-TW) 買超 1212 億元，第二高的奇鋐 (3017-TW) 近 93 億元，祥碩 (5269-TW) 及智原 (3035-TW) 都各逾 60 億元，緯穎 (6669-TW)、廣達 (2382-TW) 及日月光投控 (3711-TW) 各 40 餘億元。
- 台股可望更好！定期定額這樣做 贏戰大趨勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇