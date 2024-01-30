〈台股盤前〉資金向電子股靠攏 AI產業助上攻氣勢足

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-30 08:07

台北股市在面臨春節長假休市前，多方仍然鬥志昂揚，昨日大盤以大漲 124.6 點做收，收盤指數報 18119.63 點，單純就台北股市技術線型而言，市場專家指出，台股已站上所有均線之上，短線將維持高檔震盪的向前走勢，以 AI 爲主的電子股及半導體仍是市場關注的重心。

在接下來的交易日，成交值可能萎縮，不過台股已經站上 1 萬 8000 點，各均線都是多頭格局，法人認為，短期內只要市場無太多的利空衝擊，大盤指數不會有大幅修正，現階段獲看好的族群包括半導體、AI 手機相關、先進封測、AI 伺服器、電子相關零組件及通訊網路。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，現階段台股走勢已站上所有均線之上，市場格局爲多頭掌握，台北股市短線並將維持高檔震盪走勢。

三大法人昨日在台北股市的進出方面，三大法人全爲買超，合計買超 168.71 億元，其中外資買超 127.41 億元，投信買超 14.98 億元，自營商買超 26.32 億元。