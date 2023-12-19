築間加速開新品牌 董座曝燒肉市場發展大藍圖

國內大型連鎖餐飲業者築間 (7723-TW) 今 (19) 日宣布，自創高價位燒肉品牌「绘馬別邸」跨出中部，北部首店選址北市西門町一級商圈，年底前開出，築間董事長林楷傑透露，未來集團旗下燒肉品牌會達 5-6 個，並規劃推出主要銷售酒水的燒肉酒場。

築間將於 12 月 21 日登錄興櫃戰略新板，每股參考價 160 元，明年 1 月 2 日轉進興櫃一般板。

據統計，2022 年燒肉在全台餐飲業全年產值超過 200 億元，是國內熱門餐飲類型。

目前國內主要的連鎖高單價燒肉品牌有老乾杯、胡同等知名品牌，林楷傑表示，旗下築間幸福鍋物的總店數已超過 150 店，不是國內最大也是第二，因此，接下來將積極拓展燒肉版圖，不斷挹注新成長動能。

築間旗下已有燒肉品牌「燒肉 smile」、「本格和牛燒肉放題」和「绘馬別邸」，林楷傑規劃，未來旗下燒肉品牌會達 5-6 個，讓加盟主有更多選擇，同時，參考日本餐飲市場經驗，後續可能推出主要銷售酒水的燒肉酒場。

「绘馬別邸」燒肉菜單以 2 人和 3 人套餐的形式呈現，價格帶落在 1680-4280 元間，分為 5 個價位，林楷傑期許，藉由不同定位和價格帶的燒肉品牌開出，長期在國內燒肉市場的市占達到火鍋的高市占成績。