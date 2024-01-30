喜迎金龍年 線上點燈這二款最夯、春聯紅包買氣增4成
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-30 13:07
金龍年將至，網購祈福商機現，國內電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 指出，旗下 momo 購物網線上點燈買氣升溫，近一周銷售年增達雙位數，以「太歲燈」和「光明燈」最熱賣，占整體點燈比重達 70%，同時，春聯紅包近兩周買氣也年增逾 40%。
momo 購物觀察到，逢凶化吉的「太歲燈」與祈求平安順遂的「光明燈」仍是今年最熱門兩大燈別，占 momo 整體點燈銷售占比約 70%，同時，許多上班族和生意人的求財需求，也帶動「補財庫法會」線上下單熱絡，尤其是今年首度上線 momo 的鹿港天后宮天公生補財庫法會，以及百年宮廟鎮瀾宮安太歲暨消災解厄祈福大法會，為線上祈福大熱門。
另一方面，過春節不可缺少的春聯和紅包袋近 2 周買氣年增逾 40%，甚至寵物紅包買氣月增達雙位數。
其中，春聯以印上生肖元素的龍年 Q 版款最受消費者青睞，銷售占比突破 60%，而現代居家設計吹起輕奢美學風潮，水鑽和毛氈春聯成為新熱賣商品。
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