喜迎金龍年 線上點燈這二款最夯、春聯紅包買氣增4成

momo 購物觀察到，逢凶化吉的「太歲燈」與祈求平安順遂的「光明燈」仍是今年最熱門兩大燈別，占 momo 整體點燈銷售占比約 70%，同時，許多上班族和生意人的求財需求，也帶動「補財庫法會」線上下單熱絡，尤其是今年首度上線 momo 的鹿港天后宮天公生補財庫法會，以及百年宮廟鎮瀾宮安太歲暨消災解厄祈福大法會，為線上祈福大熱門。