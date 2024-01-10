築間年營收增逾3成 今年將新開4大品牌、插旗香港

台灣最大連鎖火鍋品牌築間 (7723-TW) 今 (10) 日公告全年合併營收 57.6 億元，年增幅達 32.69%，築間表示，12 月 31 日跨年當日全台總來客數達 6 萬人創新高紀錄，正處在快速成長期，今年預計再開出 4 個新品牌，並將持續開出直營店和加盟店，海外首店也於 1 月揮軍香港。

築間餐飲集團成立於 2020 年，主力品牌為「築間幸福鍋物」，為全台最大連鎖鍋物品牌，並已快速拓展日式燒肉和韓式料理版圖，累計至去年底，自創 7 大自有品牌全台總店數共 170 家，淨增 39 家店，並於年底推出新品牌「紫木槿韓國烤肉」和「築間酸菜魚」。

築間表示，憑藉多元展店策略與創新加盟模式，並科技化經營顧客關係，累積超過 200 萬會員，並擁有高達 80% 熟客率，展望 2024 年，預計將再推出 4 個全新品牌，分別有個人燒肉品牌「朴庶韓國烤肉公社」、「築間麻辣火鍋」、「築間燒肉酒場」和「築間熟成牛排」，而現有品牌也將持續拓展直營和加盟店。

其中，「朴庶韓國烤肉公社」首店選址於基隆，開幕營運後將與築間幸福鍋物潮境公園店、燒肉 Smile 潮境公園店及築間酸菜魚基隆北寧店，共同打造出集團首個餐飲聚落，創造聚客效益。

對於海外市場，築間規畫，1 月於香港銅鑼灣開出築間酸菜魚，成為集團海外首店，今年預計將以多元品牌發展海外布局。