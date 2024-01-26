鉅亨網編譯張祖仁 2024-01-26 21:48

高露潔棕欖 (CL-US) 周五 (26 日) 預測 2024 財年銷售額低於預期，因為其口腔和個人護理產品價格上漲持續影響銷售量。

這家牙膏製造商預計年銷售額成長將在 1% 至 4% 之間，其中中值低於分析師平均預期的 3.55% 成長。2023 年，高露潔銷售額成長 8.5%。

對於高露潔來說，第 4 季有機銷量持平，與上季基本相似，但較去年下降 4% 有所改善。

這家總部位於紐約的公司表示，過去幾季一直面臨壓力的銷售量，預計將在今年有所回升。

然而，在拉丁美洲和歐洲的強勁需求以及北美銷售恢復的推動下，該公司第 4 季銷售額和獲利超出華爾街的預期。

淨銷售額增至 49.5 億美元，超過 LSEG 預期的 49 億美元。

調整後，該公司每股獲利 87 美分，高於每股 85 美分的預期。

該公司的 Hill"s 寵物營養業務銷售額占該公司 2023 年銷售額的四分之一，較 2022 年增長 20% 增加了 5%。