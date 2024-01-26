鉅亨網新聞中心 2024-01-26 14:50

特斯拉 (TSLA-US) 股價周四 (26 日) 暴跌超過 12%，創一年多來最大單日跌幅，此前公布的財報數據不佳，公司還看壞 2024 年的銷售成長。一直看多特斯拉的方舟投資管理公司創辦人伍德 (Cathie Wood)，則利用重跌之際大舉加碼買進。

伍德近期對特斯拉的操作策略非常一致，在這支股票大漲時賣出，大跌時買入。自去年 12 月 20 日以來，她操盤的基金就一直在逆勢加倉特斯拉。

數據顯示，周四當天，方舟投資的 Ark Innovation ETF(ARKK-US) 買入 148,246 股特斯拉股票，而 Ark Next Generation Internet ETF(ARKW-US) 增持 29,624 股。按收盤價計算，買入這些股票花費約 3248 萬美元。

目前，特斯拉股票約占伍德旗艦基金 ARKK 投資組合權重的 7.77%，是該 ETF 的第二大重倉股。在另一支基金 ARKW 中，特斯拉占 5.10% 的權重，是第六大持股。

伍德一直看好特斯拉，對該公司的自動駕駛技術充滿信心，認為這是該公司預計將在未來推出的機器人計程車服務的核心。 她去年表示，預計 2027 年特斯拉股價將達到 2000 美元，其中約 67% 的企業價值將歸功於無人駕駛計程車服務。