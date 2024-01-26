鉅亨網編譯張祖仁 2024-01-26 20:24

聯準會官員們已表示暫時不會降息；經濟學家認為，由於家庭支出持續強勁以及經濟前景的不確定性，最快可能是 6 月；但市場現在指向 4 月 30 日至 5 月 1 日的政策會議。

但自去年 7 月以來，聯準會一直將基準隔夜利率維持在 5.25%-5.50% 範圍內，但如今已經慢慢開始轉向寬鬆政策。

分析師表示，溝通方式的轉變可能會更加明顯，觀察重心就在下周三 (31 日) 聯準會 2024 年首次政策會議結束後發布的政策聲明，以及聯準會主席鮑爾的會後新聞發布會。

Wilmington Trust Investment Advisors 首席經濟學家蒂利表示：「我認為他們就像一艘戰艦。」「溝通方式已經從十分強硬轉向更可能發生的事情，並為開始降息做準備。這種轉變需要一段時間，而他們正在朝這個方向前進。」

以下是聯準會至今調整方向的五種方式：

正如鮑爾在 2022 年 8 月的警告，政策制訂者最初非常確定對抗通膨將提高失業率並給家庭帶來「痛苦」。

到 2023 年中期，失業率仍遠低於 4%，而通膨率明顯下降，芝加哥 Fed 行長古爾斯比開始提到可能避開經濟痛苦的「黃金之路」可能性。

本月稍早時，亞特蘭大 Fed 行長博斯蒂克也採用這個比喻，並表示降息可能會提早開始。

鮑爾並沒有採用這種措辭，不過他在 9 月承認，通往「軟著陸」的道路可能已經擴大。 聯準會理事沃勒最近表示，低失業率和通膨的結合「幾乎是最好的」。

Evercore ISI 副主席古納 (Krishna Guha) 表示：「我們認為，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 不敢相信軟著陸正在展開，它的重點是不把事情搞砸：若非提早宣布勝利，就是很久之後才開始降息。」

避免「錯誤」

鮑爾去年 11 月表示：「我們可能犯的最大錯誤其實是未能控制通膨。」

由於通膨下降速度快於預期，且聯準會自 7 月以來沒有進一步提高政策利率，這個詞正被重新定義。

鮑爾上個月表示：「我們意識到堅持太久的風險。」「我們知道這是一個風險，因此非常注意不犯這樣的錯誤。」

花旗、美國銀行和其他一些經濟學家表示，聯準會下周可能會放棄「額外政策緊縮」的提法，從而為自己帶來一些額外的彈性。自 2023 年 3 月以來，這項說法一直存在每次會後政策聲明中。

連鷹派也認同降息

2023 年，聯準會政策制訂者不是忙於實際升息，就是對升息敞開大門。

聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 是聯準會中的大鷹派。她本月初表示她的觀點已經演變，考慮到利率可能不需要進一步上升；並且如果通膨持續下降，可能需要削減借貸成本。

克利夫蘭 Fed 行長梅斯特 (Loretta Mester) 也是鷹派之一。她表示 3 月 19 日至 20 日的會議降息「可能」為時過早，不過她和大多數同事一樣預計今年會多次降息。

達拉斯 Fed 行長洛根本月表示，寬鬆的金融環境意味著升息仍是考慮選項之一，但也指出，在實現更穩定的經濟和逐步再平衡方面取得「很大進展」。

「平衡」風險與平衡政策

自 2022 年 3 月聯準會當前緊縮周期開始以來，大多數政策制訂者幾乎 100% 專注於實現國會賦予的「物價穩定」目標。然而，到去年年底，任務的第二項「就業最大化」引起越來越多關注。

鮑爾上個月表示：「我們已在風險過度和不足之間找到更好的平衡。」

舊金山 Fed 行長戴利上周表示，經濟和政策面臨的風險是「平衡的」。

「小心」探索

上次會議紀錄顯示，政策制訂者會中提到 2024 年降息的可能性，但沒有深入探討降息的時間和速度。預計下周將展開更深入的辯論。

近幾個月來，聯準會政策制訂者使用一系列修飾語來描述可能的方法：例如，沃勒表示，他們應該「仔細調整而非倉促」。

有一點似乎很明確：降息的節奏可能與激進的「提前」升息截然不同，包括 2022 年連續升息 75 個基點。