重要數據即將公布 美債殖利率下跌

投資人為下半周的兩項關鍵經濟數據預作準備，美國公債殖利率周三 (24 日) 早盤走低。

美東時間清晨 5:47，指標 10 年期公債殖利率下跌 2.9 個基點至 4.113%；30 年期公債殖利率下跌 2.7 個基點至 4.352%。

殖利率與價格成反比。

本周將公布兩項重要經濟數據：周四 (25 日) 將公布第 4 季國內生產毛額 (GDP) 初步成長數據，周五 (26 日) 將公布備受關注的 12 月個人消費支出 (PCE) 物價指數。

這兩個數據點都將告知聯準會何時開始降息以及降息幅度，這將是決定今年市場和經濟趨勢的關鍵因素。

德意志銀行全球經濟主管瑞德 (Jim Reid) 表示，未來一周對利率的關注可能會加劇。加拿大央行將於周三宣布政策決定，歐洲央行將於周四宣布，聯準 會將於 1 月 31 日宣布。

瑞德說，「對聯準會來說，3 月降息的可能性昨日盤中跌至 38%，但收盤時升至 49%，其中大部分升幅似乎是在前聖路易斯 Fed 行長布拉德接受採訪時發表的一些溫和言論之後。」

他指出，「就 2024 年整體而言，12 月會議已消化 137 個基點的降息，高於周一 (22 日) 的近兩個月低點 133 個基點。因此，預計今年的降息幅度仍然相當大，尤其是在經濟未衰退的情況下。但自 1 月 12 日盤中峰值以來，降息幅度明顯回落，當時市場消化 2024 年降息 170 個基點的影響。 」

本月標普全球採購經理人指數 (PMI) 預覽數據將於美東時間上午 9:45 發布。

周三將拍賣 600 億美元的 17 周國庫券和 610 億美元的 5 年期公債以及 280 億美元的 2 年期 FRN（浮動利率票據）。