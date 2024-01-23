美關門危機解除+美債殖利率反彈 金融債ETF漲相佳

美國國會通過政府臨時支出法案，政府關門危機暫時解除，加上就業、消費與房屋數據皆呈正向，激勵美股攻高，美債殖利率攀升至 4% 以上，提供債券投資人較佳收益水準的投資機會，台股長天期金融債 ETF 近來獲得外資追捧，表現強勢，第一金美國 10+ 金融債 ETF(00834B-TW) 經理人高若慈指出，買進投資級債券、金融債券仍具收息優勢，未來一旦啟動降息，還可望帶動資本利得空間。

從近期美國多項重要財經政策立場觀察，高若慈說明，經濟預期方面，通膨改善，經濟朝向軟著陸，美國今年降息機會大；在重要政策上，影響政府運作直接的財政預算期限，原本截止日分別在 1 月 19 日及 2 月 2 日，美國國會已通過臨時預算案，延長至 3 月份以後，自 3 月起減少農業、能源、交通等支出，以減少政府支出，政府解除預算用盡關門危機，也可避免信評遭下調情形。

另外，美中的經濟合作會議等，也可望改善美中關係，對於包括金融債券在內的高評級債券將有正向投資助益。

主要央行立場全面轉鴿，高若慈表示，聯準會可望在今年中啟動降息循環，有助債券啟動反攻行情，投資金融債有機會追求較佳收益空間，投資金融債券 ETF，同時具備較高評級，成份標的為大型金融機構發生違約機率較低，投資收益、收息穩健等優勢。

第一金美國 10+ 金融債 ETF 主要追蹤彭博美國 10 年期以上金融債券指數進行投資，主要投資標的為美國大型金融機構債券，包括：美國銀行、摩根大通銀行、富國銀行等，近期在美國政策轉正向氛圍，美債殖利率攀升突破 4%，投資人不妨把債券殖利率攀高期間，建立長線收息投資部位。

市場普遍預期美國聯準會將在今年降息，依據過往金融債在升息末段的資本利得表現，外資近來積極投入銀彈卡位，22 日買超前三名就包括新光 15 年 IG 金融債、中信優先金融債以及凱基金融債 20 + 等 ETF。