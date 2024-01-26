鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-26 16:16

由於中國農曆年節假期將至，工廠出貨動能轉弱，上海航交所今 (26) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)2179.09 點，下跌 60.52 點，跌幅 2.7%，終結連 8 紅，不過，歐洲和美國線兩樣情，美東和美西線續漲，歐洲線則續跌。

葉門叛軍胡塞首領譴責美國威脅國際航運，將紅海變成戰場，目前中東緊張情勢並未緩解，加上農曆年節將至，貨量減少，運價陷入修正。

歐洲線運價本周續跌 5.58%，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 2861 美元，下跌 169 美元，地中海線也同步走弱，每 TEU 來到 3903 美元，下跌 164 美元，跌幅 4.03%，而波斯灣航線營運因處高度不確定，再大跌 320 美元至 1662 美元，兩周來合計跌幅已逼近 30%。

而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價飆至 6413 美元，續漲 151 美元，漲幅 2.4%；美西線每 FEU 報價 4412 美元，漲 92 美元，漲幅 2.12%，反映年節前的終端小旺季拉貨潮，以及美國消費動能並不弱。