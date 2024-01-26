鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-01-26 14:11

台灣三星今 (26) 日開放 Galaxy S24 旗艦系列早鳥預購民眾優先取貨，展望後市，台灣三星行動通訊事業部總經理陳啓蒙看好，隨著 S24 系列的 AI 功能下放導入其他機型，目標 2025 年前所有三星手機都會導入 AI 功能，並預期今年台灣整體市場 AI 手機市場占比可達 25%。

陳啓蒙表示，由於三星在高階 Android 市佔約 60%，其中 S 系列更創造 80% 以上貢獻，樂觀看待今年台灣整體市場 AI 手機的市場占比可達 25%，再者，S24 系列挹注加上 AI 即將下放其他機型，若再有其他友商共同投入，預估將可達 2024 年高階機種占比一半以上。

三星積極推廣 Galaxy AI 功能，在 2025 年底以前，所有受支援的三星 Galaxy 裝置，皆可免費使用 AI 功能。欲使用第三方提供的 AI 功能，可能須遵守不同的條款。

陳啓蒙補充，透過下放 Galaxy AI，可讓消費者快速感受到 Galaxy AI 創新。此外，Galaxy S24 旗艦系列硬體也較前代升級，如 S24 Ultra 散熱版尺寸較前代提升 1.9 倍、螢幕亮度提升至 2600 尼特，更減少 75% 反射。

市場傳出，其他手機品牌也將加入 AI 市場，對此，三星認為，從生成式 AI 來看，資安和隱私是提供安全與可靠體驗的基石，旗下三星 Knox Security 平台可確保個人資料獲得端對端、即時性的安全保護。