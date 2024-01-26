鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-26 19:27

台北股匯今 (26) 日走勢不同調，由於美國去年第四季經濟成長強勁，使得降息聲浪出現雜音，加權指數震盪收黑，沒能站穩萬八關卡，新台幣兌美元匯率盤中一度升回 31.2 元關卡，不過，亞幣普遍走軟，國際資金流向美元，新台幣終場升幅收斂，以 31.305 元作收，小升 1 分，台北外匯市場成交值 10.68 億美元。

新台幣兌美元匯率今天以 31.31 元開盤，最高來到 31.248 元，升值 6.7 分，出口商月底、農曆年關前夕都會有例行性拋匯需求，但外資仍偏向觀望，使得整體交投仍偏淡，成交量與前一日相當。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，新台幣微幅升值 0.03%，越南盾在平盤整理，人民幣貶值 0.19% 較重，新加坡幣也貶 0.16%，韓元、日元同步走弱，歐元則重挫 0.62%，美元指數上漲 0.4%。