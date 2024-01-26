鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-26 11:14

美國去年第四季經濟成長高於預期，市場普遍預期聯準會下周會議將維持利率不變。主要亞幣今 (26) 日普遍走升，新台幣兌美元再度衝破 31.3 元關卡，最高來到 31.248 元，升值 6.7 分，出口商月底、農曆年關前夕都會有例行性拋匯，可望為新台幣走勢提供支撐。

新台幣匯率今天以 31.31 元開盤後，在拋匯力道支撐下，匯價最高來到 31.248 元，為一周以來的高點，但外資近兩日趨向觀望，使得匯市整體交投偏淡，以進出口商實質拋補需求為主。

台股今天在萬八關卡上下震盪，盤中一度衝上 18029 點，再創 23 個月來新高，但聯發科、瑞昱、廣達等電子股熄火，使得大盤幾度翻黑，金融股及台塑集團股扮演穩盤要角，多檔權值股上漲超過 1%。

觀察主要貨幣今天對美元走勢，新台幣、泰銖早盤均升值超過 0.2%，韓元也升值 0.13%，日元、新加坡幣微幅走揚，人民幣則貶值 0.13%。