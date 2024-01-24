日本12月出口成長強勁 對中出口13個月來首見正成長

日本上個月出口成長創一年來最快，提高了經濟在第四季恢復成長的可能性。其中，對美國的出口量以兩位數的速度成長，對中國的出口量出現 13 個月來的首次成長。

日本財務省周三 (24 日) 公布，12 月份出口年增 9.8%，創一年來最大增幅，扭轉了前一個月下降 0.2% 的局面。經濟學家此前預測當月出口成長 9.2%。

進一步數據顯示，對美國的出口年增 20.4%，其中以汽車為主導，對歐洲的出口年增 10.3%，對中國的出口增長 9.6%，其中晶片製造設備是主要驅動力。

日本 12 月進口下降 6.8%，經濟學家預測下降 5.4%，煤炭和液化天然氣進口下降導致整體進口下降。 貿易餘額從上個月修正後的 7804 億日元逆差，轉為 621 億日元順差。

這些數據表明，第四季外部需求對經濟的拖累可能較小，有助於經濟在第三季出現疫情後最嚴重的萎縮後反彈。

日本經濟恢復成長，將使日本央行更容易結束負利率政策，市場預期，日本央行將在 4 月結束負利率。

Meiji Yasuda 研究所經濟學家 Yuichi Kodama 表示，日本第四季出口對 GDP 的影響可能好於預期。隨著企業投資計畫強勁，而且消費似乎已經反彈，經濟可能會恢復增長。

不過，Kodama 認為，從長遠來看，很難指望出口成為日本經濟的主要驅動力，因為美國可能會因升息的影響而放緩，而中國的增長速度也會放緩。

日本央行在最新的一季展望報告中，將海外經濟活動和價格的發展列為給日本經濟前景帶來高度不確定性的因素之一，並表示出口和生產「預計暫時將大致持平」。