凱基銀：美股大選年正報酬可期 債市首選中長天期和高評等

凱基銀行今 (3) 日發布 2024 全球投資市場展望，上半年經濟將是美優於歐，下半年歐洲有機會反轉，值得留意的是，今年有美國大選因素，有助美股全年正報酬機率提升，第四季行情尤其明顯。對於投資策略，凱基銀行建議股債平衡，債券以「中長天期」和「高評等」為選擇關鍵，待景氣觸底可轉進非投資等級債；股票配置方面，前三季可重點布局防禦股，第四季轉進循環股。

凱基銀行分析，美國去年受利率緊縮遲滯效應、超額儲蓄用罄且未來薪資成長將放緩，以及金融體系持續面臨壓力等因素影響，今年經濟將會呈現持續下行態勢，值得留意的是，預期 Fed 今年開始降息，可多加注意通膨回落狀況。

而歐元區自去 (2023) 年起經濟就開始顯著下行，預期今年歐洲央行 (ECB) 基準利率降息時間將早於 Fed，有助支撐歐元區經濟觸底回升，一旦貨幣湧現，加上比美國更快調整景氣節奏，可望推升下半年整體歐洲股市環境。

另外，2024 年全球經濟恐出現製造業復甦而服務業下行之市場情形，考量到多數成熟市場經濟結構中服務業佔比皆遠高於製造業，因此今年服務業下行的速度將是成熟市場中各經濟體最終是否陷入經濟衰退的關鍵。凱基銀行認為，若服務業 PMI 持續往 45 以下前進，則可能發生衰退；但若跌破 50 後下行就收斂，則經濟軟著陸機率高。

凱基銀行預估，接下來美元會繼續呈現震盪緩跌走勢，並在今年 Fed 開始降息後恐有加大跌幅的趨勢，這有助於全球股市表現，預期美股將在第一季見到短期高點，低迷後於第三季中段開始反彈，全年區間將落在 4250-5000。

2024 年投資布局：股票風格隨景氣走向輪轉

股市配置方面，在美國循環股和防禦股的選擇上，建議第一至第三季以防禦股為主要配置核心，第四季待景氣觸底後轉進循環股。此外，經濟觸底時間的不同讓歐股有機會在今年第二至第三季中有較佳表現，新興市場股市受益於美元走弱與製造業復甦行情，特別是有中美脫勾題材長期支撐的印度與東協，有機會出現超車成熟市場股市的行情。

債券配置方面，凱基銀行則建議，今年可以逐漸增加中長天期債的持有比例，並持續觀察 Fed 降息訊號作為加碼長期債券的時機。此外，殖利率曲線倒掛往往推高投資等級公司債的信用利差，因此建議選擇信用風險較低的高品質投資等級公司債以避免信用利差擴大，尤其以經風險調整後利差較高的產業為首選，如銀行、保險、通訊和公用事業。

今年在股市方面，凱基銀行認為降息已是必然選擇，將影響資金的流動，進而干預經濟數據，同時各地選舉變動也將影響各國國內經濟政策轉向，因此股票風格全年都可能發生切換。

債劵方面，除了以高信評的投資級公司債為核心布局外，若軟著陸的情境更加確立，且違約率沒有大幅提高，亦可轉進非投資級債，尤其待今年第四季景氣觸底之時，建議加碼非投資級公司債的配置；另外，如若看到美元受到更大壓抑，不妨考慮新興債。