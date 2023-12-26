債市倒吃甘蔗 15檔投等債ETF近3月績效逾8%

美國聯準會 (Fed) 12 月利率決策會議鴿聲嘹亮，美債殖利率大幅下滑，同時，美國 11 月核心 PCE 由上月 3.4% 降至 3.2%，鞏固市場的降息預期，一連串利多激勵全球投資等級債券 ETF，包括電信債、金融債及公司債等，今年以來各期間績效檔檔翻正，觀察近 3 個月績效，表現最好的前 15 檔，報酬都是 8% 起跳。

觀察今年以來的含息報酬率，根據 CMoney 統計，截至 2023/12/22，以中信優先金融債 (00773B-TW) 16.56% 表現最佳，其次為中信高評級公司債 (00772B-TW) 的 13.55%。若以近 3 個月報酬來看，群益投資級電信債 (00722B-TW)、新光 A-BBB 電信債 (00867B-TW) 均繳出 10% 以上的亮眼成績。

新光投等債 15+ETF 經理人王韻茹表示，2024 年全球債市迎來降息機遇，投資等級債券將有大賺資本利得機會，現階段趁債券高殖利率時刻搶進，正好趕上年末全球機構法人或高資產客戶重新部署新一年度資產配置，趁現在先行超前部署投資級債券 ETF，有利於趕上資金流向債市淘金潮，捕捉全球大戶資金動能帶來的多頭行情。

根據美銀及 EPFR 最新的數據顯示，截至 12/20 止，過去一週全球投資人共抽走 261 億美元現金，其中，從股市抽走 213 億美元，是 2022 年 12 月以來最多；且從科技類股抽走資金達 7 億美元，是過去 15 週以來最多，相反地，企業債券是過去 1 週少數出現資金流入的類別，包括投資等級債券類別，有 4 億美元淨流入、高息債券有 12 億美元淨流入。

根據銀行財富管理調查，多數銀行財管客戶趁今年末明年初，逐步將資產配置轉向基金、債券和結構債等三類積極型商品，新光投信量化投資部協理袁永騰指出，大額客戶佈局債券市場，透過投信發行的海外債券 ETF，配息來源全屬於海外利息所得，息收超過 2 萬元不必繳納二代健保補充保費 (2.11%)，直接享有海外債券 ETF 的稅負優勢。

升息循環告終，經理人調查結果顯示，債券成為 2024 年深受期待的資產類別。回顧 2023 年前 11 個月各類債種報酬以非投資等級債的 9.3% 居冠，BBB 級債的 5.9% 次之。而凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金 (00890B-TW) 今年以來含息報酬達 12.66%，近 3 個月也有 9.21%，同樣表現不俗。

考量債券投資，利率與信用風險必須兼顧，凱基 ESG BBB 債 15+ 經理人劉書銘建議，債券選 6B (BBB/BB/B)，相對能兼顧報酬潛力與信用品質，尋求最佳投資效益。6B 來自 BBB 級投等債與 BB 級 & B 級非投等債的搭配，目前投資級債券價格處於歷史相對低點。

劉書銘進一步表示，依據過去經驗，每次觸底後未來一年都能有雙位數漲幅，其中又以 BBB 級債券在升息循環結束後表現更佳，貢獻收益率效果更加顯著。非投資等級債殖利率水準來到罕見高點，長線投資價值浮現，預期 2024 年違約率將維持在健康水位，首選信用品質穩健的 BB 級 & B 級標的。

2024 年第一季的投資操作，凱基投信建議，維持股債均衡配置，不追高，也不過度集中持股，若市場出現修正，無損中長期牛市看法；若出現較大修正，更可視為逢回布局好時機，可採取伺機進場或定期定額分批布局。

選擇標的方面，建議選股不選市，若要降低單壓風險與進出場時機風險，一站購足高品質大型股的台股高股息 ETF 與海外全產業股票型 ETF，以及兼收優勢債息與債信品質的 BBB 級投等債 ETF，不失為掌握後升息時代漲升行情的好選擇。