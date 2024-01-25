〈紅海亂局〉紅海危機加劇 美國請求中國協助 未看到北京介入跡象

紅海危機持續加劇，美國政府官員透露，美國政府已經請求中國發揮作用，希望中方敦促伊朗遏制葉門叛軍胡塞襲擊紅海商船的行徑，但美方幾乎沒看到中方伸出援手的跡象。

據英國《金融時報》（FT）周三（24 日）報導，美國官員表示，過去三個月以來，美方多次向中國官員提起此事，希望北京警告伊朗，不要讓中東局勢更加緊張。

美國國家安全委員會戰略溝通協調員 John Kirby 也在周二說：「歡迎中國發揮建設性作用，運用我們所知道的影響力和渠道…… 阻止武器彈藥流向胡塞」。

不過，美國官員指出，幾乎沒有證據顯示中國向伊朗施壓。

在中國外交部記者會上，《路透》記者在周三發起三連問：「外交部能否證實與美方進行了這些討論？中方是否就紅海襲擊事件與伊朗或胡塞進行了接觸？如果接觸過，雙方討論了什麼？中方期待取得哪些成果？」

中國外交部發言人汪文斌指出，中方對近期紅海局勢急劇惡化深表關切。紅海水域是重要國際貨物和能源貿易通道。中方為緩解紅海緊張局勢與各方保持密切溝通，做出了積極努力。中方呼籲停止襲擾民用船隻的行為，敦促有關方面避免給紅海緊張局勢火上澆油，依法共同維護紅海水域航道安全。

汪文斌強調，紅海局勢緊張是以哈戰爭外溢的突出表現，當務之急是儘快平息戰火，防止衝突進一步擴大，甚至失控。

中方也認為，聯合國安理會從未授權任何國家對葉門動武，要切實尊重葉門等紅海沿岸國家的主權和領土完整。中方願與各方一道，推動局勢降溫，維護紅海安全穩定。

此外，據卡塔爾半島電視台報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（近東救濟工程處）加薩地帶事務主管托馬斯 · 懷特周三表示，加薩南部汗尤尼斯的近東救濟工程處大樓遇襲，至少 9 人死亡，另有 75 人受傷。