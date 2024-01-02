技術策略師：2024年將是股債市場未達共識的一年

一位技術面策略師表示，美股可能會經歷艱難的一年，而美國 10 年期公債殖利率將回升至 5% 以上，今年可能會成為「沒有共識的一年」。

標普 500 指數在 2023 年最後兩個月大幅上漲，全年上漲 24.23%，這是 5 年來第 4 個上漲的年份。

聯準會表示今年可能至少降息三次，放大了上漲動能。然而，市場仍然認為這是保守估計，目前定價多達 6 次降息。

RW Advisory 市場策略師兼創辦人威廉 (Ron William) 周二 (2 日) 表示，在期待已久的聯準會轉向鴿派立場之後，市場正處於「行為拐點」。

他表示：「從戰術角度來看，去年大部分時間趨勢、信心緒和產業輪動脆弱性的三重打擊一直存在。」「從宏觀角度來看，市場也可能更依賴成長數據，因為根據研究，我們仍處於周期後期，而不是市場一直依賴的過高估值。」

標普 500 指數的上漲主要是由少數幾個類股推動的。資訊科技去年飆升 56.4%，通訊服務上漲 54.4%，非必需消費品則上漲 41%。

威廉表示，RW Advisory 分析的宏觀、基本面和技術面顯示，由於「創紀錄的空頭回補加劇了極端超買狀況」，以及他所說的「湧進垃圾級資產」，美股出現風險厭惡情緒。市值較小、品質較低的股票在年底吸引了一波投機性投資。

空頭回補是指投資人回購借入的資產」、以建立針對特定股票或資產的空頭部位，從而平倉以獲利或虧損失。

威廉表示，這一切「進一步加劇了本已窄幅輪動的脆弱性，隨著聯準會可能降低利率，經濟敏感型股票可能會感受到壓力，而且特別是如果繼續處於經濟成長可能會出現令人失望的下行周期末段，那麼這些股票可能會感受到壓力。」

指標 10 年期美國公債殖利率去年 10 月利率自 2007 年來首次突破 5%，因為各國央行表示利率可能必須維持在高於預期的較長時間內。

然而，隨著聯準會轉向鴿派並擴大對 2024 年利率和降息規模的押注，截至周二上午，10 年期公債殖利率已暴跌至略高於 3.9%。殖利率與價格成反比。

雖然市場預計聯準會今年將降息多達 6 次，但威廉相信，從長遠來看，債券殖利率將回到並超過 5% 水平，這是「長期趨勢結構性走高，波動性波濤洶湧」的一部分。

他說，「這可能是至今市場仍陷入困境的原因。我們一路走來經歷了很大的波動，但趨勢仍然保持上升。」「與歷史相比，最新的修正基本上類似於 2022 年 10 月的下跌，然後再上漲至 5% 的歷史門檻。」

他表示，過去兩個月降息和股市上漲顯示，潛在降息帶來的大部分積極動能已被消化，這意味著市場在未來的利率變動方面可能有些超前。

威廉表示，「此外，我們還必須牢記市場至今認為不存在的潛在政策錯誤，以及仍然強勁的軟著陸觀念，因此行為戰術分析的部分工作就是尋找這些拐點和可能會發生非共識行動，我認為今年可能是沒有共識的一年。」

由於風險資產的潛在疲軟狀況以及日益令人擔憂的地緣政治背景，黃金現貨價格迎來了 2020 年以來最強勁的一年。2023 年收盤價輕鬆突破每盎司 2000 美元大關。

威廉預計隨著 2024 年地緣政治緊張局勢加劇，避險資金流將持續，並預計貴金屬將在年底突破 2700 美元大關。